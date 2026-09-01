De Martino, riparte Affari Tuoi tra conferme e novità: “Studio più moderno, Gennarino va in pensione”

(Adnkronos) – Il primo settembre segna per molti l’inizio di un nuovo anno, tra buoni propositi e nuovi progetti. Per Stefano De Martino, però, la nuova stagione è già iniziata da tempo, da quando Carlo Conti gli ha passato il testimone come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027.

Un’estate trascorsa tra viaggi negli Usa, natura e lavoro, con l’ascolto di centinaia di brani in vista della kermesse di febbraio. E ora il ritorno in tv con Affari Tuoi, al via dal 6 settembre su Rai1 con diverse novità, a partire dalla più grande: la sede. “Da Roma ci trasferiamo a Milano, in uno studio tutto nuovo”, racconta il conduttore in un’intervista rilasciata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’.

Uno studio che sarà “più moderno, con innesti digitali, grandi pareti di ledwall, che possono diventare cose diverse”. L’obiettivo, ha spiegato il conduttore, è quello di avere uno spazio versatile: “Volevamo che avesse un po’ più di ‘allure’ per gli speciali di prima serata che ci saranno anche in questa edizione”.

Ma ci sono certe elementi simbolo del game show, che non possono cambiare, come i pacchi e il telefono rosso che sono “i punti saldi” e restano quelli. Tra le novità (la più triste) c’è l’addio di Gennarino, il cagnolino mascotte del programma che andrà in pensione. Al suo posto arriverà un altro cane “milanese”, già incontrato da De Martino, che il sarà il nuovo compagno di scena. Confermati anche Herbert Ballerina e Martina Miliddi.

Parallelamente alla preparazione di Affari Tuoi, De Martino è al lavoro sul Festival di Sanremo 2027. Il conduttore ammette di essere “a buon punto” sia con il cast musical che con quello dell’intrattenimento. La priorità è chiudere il cast dei Big, mentre le valutazioni su co-conduzione e momenti di show sono in lavorazione.

A ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ il conduttore ha confermato l’intenzione di ridurre il numero dei Big in gara, soprattutto in vista della serata del venerdì dedicata alle performance. Il numero però non è ancora stato deciso perché la scelta è difficile: “Stanno arrivando tante belle canzoni. Al momento sono orientato su 24 cantanti”.

Tra gli obiettivi c’è quello di portare sul palco grandi ospiti internazionali. E non ha nascosto il desiderio della reunion dei Maneskin sul palco dell’Ariston: “Ci sto lavorando, mi piacerebbe molto”.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)