DAZN: Non rinnoverà i diritti tv. Le molte disdette degli abbonamenti di tifosi juventini hanno influenzato e non poco sulla decisione di Dazn di non rinnovare i diritti televisivi.

Il parere dell’esperto:” I problemi della Juventus incidono tanto é un calcolo difficile capire quanto, ma sicuramente incide. L’emendamento Lotito che in questo momento esiste, visto il Governo ha parlato di un modo per toglierlo ha le gambe corte perché di fatto è DAZN che non rinnoverà perché non vuole fare più la serie A a questi prezzi. Paga 940 milioni all’anno, circa 200 li paga TIM, e altri ancora li dà Sky una settantina. Basti vedere cosa sta succedendo con la gara per la Champions. A questi prezzi non partecipa nessuno con qualunque concorrente, che sia DAZN o SKY”