DAZN e Fantacalcio stringono un accordo per la Serie A Enilive

(Adnkronos) – DAZN e la piattaforma Fantacalcio hanno siglato l’ampliamento della propria intesa strategica attraverso un piano che unisce offerte commerciali, programmazione editoriale e strumenti tecnologici. L’accordo prevede la possibilità di accedere alla versione Premium dell’applicazione Leghe Fantacalcio per chi sottoscrive il piano DAZN Full Mobile al costo di 19,99 euro al mese direttamente dall’applicazione del fantasy game.

Sul piano dell’offerta televisiva, a partire dalla terza giornata di campionato prenderà il via la trasmissione settimanale Fantacalcio Night, in onda ogni venerdì alle ore 19:00 su DAZN con la prima parte fruibile in modalità gratuita. Il programma, condotto da Tommaso Turci ed Eleonora Incardona con la presenza in studio degli opinionisti Dario Marcolin ed Emanuele Giaccherini, fornirà analisi tecniche e indicazioni sulle formazioni. Le due aziende hanno inoltre previsto l’integrazione progressiva dei voti ufficiali di Fantacalcio in tempo reale all’interno dell’interfaccia di visione delle partite su DAZN.

Antonella Dominici, Chief Revenue Officer di DAZN Italia, ha affermato: “DAZN si sta affermando sempre di più come l’ecosistema digitale di riferimento per i tifosi, un luogo dove la diretta dei match si combina naturalmente con l’interazione; siamo entusiasti di ampliare la partnership con Fantacalcio, un passo che rafforza la nostra visione strategica di trasformare lo sport in un’esperienza sempre più coinvolgente e integrata, capace di arricchire il racconto sportivo con nuove dinamiche di intrattenimento che rendono il tifoso il vero protagonista dell’evento”.

Contestualmente, Nino Ragosta, Amministratore delegato di Fantacalcio, ha spiegato: “Fantacalcio e DAZN condividono un obiettivo molto semplice: rendere l’esperienza del tifoso sempre più ricca, partecipata e coinvolgente; per milioni di italiani Fantacalcio è parte integrante del modo di vivere la Serie A: si guarda una partita da appassionati, ma anche da Fantallenatori, seguendo sempre più match attenti a prestazioni, voti e risultati della propria squadra di Fantacalcio. Questa partnership ci permette di avvicinare ancora di più lo spettacolo in campo e l’emozione del gioco, integrando contenuti, tecnologia e offerta in un’unica esperienza; l’intrattenimento di Fantacalcio Night, l’accesso a Leghe Fantacalcio Premium attraverso DAZN e la futura integrazione dei nostri contenuti sulla piattaforma rappresentano tre passi concreti in questa direzione e l’inizio di un percorso che vogliamo continuare a sviluppare insieme”.

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