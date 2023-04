Das Es – il loro ep “Viola”

Si parte con “Resto indietro”: come non notare il drumming sostenuto che arriva circa a metà canzone. Le sonorità sono tra alternative rock e noise e mi fanno pensare a dei Verdena ascoltati sotto effetto LSD. Funzionano tanto le melodie come pure le armonie e le disarmonie con contorno di noise e con refrain ipnotici.

“Viola” parte con degli inserti electro/arpeggiatori “acquosi”. Poi arriva altra batteria killer e stacco indovinato e conseguente ripartenza. Das es trasmette un’energia sonora stupefacente grazie all’utilizzo di un sound tanto sporco e potente allo stesso tempo. In “Viola”, title-track dell’ep, si apprezza anche un songwriting più vario. Il basso, come nel pezzo precedente, fa bene la sua parte conferendo la giusta potenza. Le parti di chitarra sono magnetiche. “Sparirei” ci porta passaggi sonori tanto melodici e cantato sussurrato nel suo esordio. Poi la canzone parte di gran carriera e le chitarre effettate offrono melodie allettanti. Anche qui discreto lavoro di songwriting.

Buona la dinamica, buono il master, sound a tratti distorto, molto buono il mix. Quindi livello tecnico da 85/100.

Refrain ipnotici caratterizzano anche “Lentamente muore”, altra canzone di contrasti e di armonie riuscite. La batteria la fa da padrone in alcune parti. Sound sempre tanto gagliardo per un milkshake sonoro pompato, massiccio, sbalorditivo. Finisce tutto con “3 Steps” che esordisce con un groove ritmico ubriacante. Poi diverse variazioni rendono la canzone intrigante. Tanta cura nel mix qui come altrove. Parole simili si possono usare anche per l’ottimo songwriting: infatti, è splendida l’evoluzione della canzone, come non metterlo in evidenza.

I groove ritmici in questa band sono davvero una goduria da ascoltare come è da apprezzare la loro inventiva e il loro piglio veramente alternative.

Das Es arriva come trottola impazzita nel panorama indie italico. “3 Steps” per me miglior pezzo per il suo storytelling tanto accentuato: mi ha semplicemente rapito questa canzone ed è proprio questa canzone che mi fa pensare alla trottola impazzita ma ragionata. La follia sonora ragionata dei Das Es aggiunge altro all’alternative rock in salsa italiana: si evolvono sonorità conosciute, si afferma una nuova declinazione per suoni che già conoscevamo. Das Es dimostra che puoi prendere un oggetto musicale e trasformarlo come si può fare col magma incandescente pronto per essere plasmato. Il risultato? Un qualcosa di inaudito, anormale ma allo stesso tempo affascinante e tanto attrattivo per chi ama lo sporco sonoro ed è assetato di musica veramente stimolante.

Link streaming Spotify: https://open.spotify.com/album/0FLDb9siXtKF9xFoECVUpr

Data di uscita: 5 Aprile 2023

Genere: Alternative Rock, New Wave

Label: Autoproduzione

Track List:

Resto Indietro

Viola

Sparirei

Lentamente Muore

3 Steps

Links:

www.facebook.com/dasespalermo

https://instagram.com/das.es.palermo