Grande Fratello, autori contro Shaila e Lorenzo? Scoppia la bomba in casa

Scoppia la bomba nella casa del Grande Fratello: gli autori contro Shaila e Lorenzo? Enzo Paolo Turchi insinua il dubbio.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nel mirino degli autori del Grande Fratello 2024? A scatenare i dubbi della coppia, ma soprattutto dei fan, sono state alcune dichiarazioni fatte da Enzo Paolo Turchi che è tornato in casa per qualche ora per organizzare una coreografia da mostrare durante la puntata serale del reality show.

Parte dei concorrenti stanno preparando alcune coreografie sotto la guida di Enzo Paolo Turchi e, tra i tanti balletti, spicca un tango che vede come protagonista indiscussa Shaila Gatta. Quello che sta preparando la ballerina è un tango particolare sulle note di Roxenne in cui è accompagnata da quattro uomini tra i quali c’è anche Javier Martinez la cui presenza ha scatenato la giusta gelosia di Lorenzo Spolverato.