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Darderi in semifinale al torneo di Bastad, Borges ko 7-6, 6-4

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Luciano Darderi avanza in semifinale al torneo Atp 250 di Bastad (terra, montepremi 612.620 euro). L’azzurro, numero 18 del mondo e seconda testa di serie, supera il portoghese Nuno Borges, numero 52 del ranking Atp e 5 del seeding, con il punteggio di 7-6 (11-9), 6-4 in un’ora e 54 minuti. Darderi affronterà domani in semifinale il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, numero 71 del mondo.  

Fondamentale il primo set dove Darderi manca un set-point sul 5-2 e viene trascinato al tie-break, qui annulla tre set point al portoghese e se lo aggiudica per 11-9. Nel secondo parziale basta un break sul 4-4 che lo manda a servire per il match, dove chiude alla prima occasione.  

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