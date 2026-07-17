Spalletti: “Juve distante dallo scudetto, per Vlahovic porte aperte”

(Adnkronos) – “Lo scorso anno non abbiamo raggiunto il risultato, ma non è stato un campionato sbagliato. Molte cose le abbiamo fatte bene. Dobbiamo migliorare in alcuni momenti, avere sempre lo stesso livello di prestazione e la stessa qualità. Quest’anno siamo convinti che se lavoreremo nella giusta maniera possiamo competere per arrivare in Champions League. Vogliamo assolutamente competere per l’alta classifica, ma dobbiamo essere bravi e non sbagliare niente nel percorso. Per parlare di scudetto siamo abbastanza distanti”. Così l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti in conferenza stampa, alla vigilia della prima amichevole stagionale a Basilea, dove ha parlato di tutti i temi all’ordine del giorno nel mondo bianconero a partire dal mercato.

“La nostra rosa ha bisogno di essere rafforzata e potenziata e, in alcune caselle, completata. Lo sappiamo tutti. Dobbiamo fare un lavoro profondo, ciò che può metterci in difficoltà sono le tempistiche legate al Mondiale. Quando inizierà il campionato il tempo per lavorare è poco, sarebbe importante averli il prima possibile i giocatori. Ci sono delle difficoltà oggettive che hanno tutte le squadre. Tutte devono partire, eccetto quelle che hanno fatto qualcosa tra cui noi. Siamo al cooling break del calciomercato, c’è ancora un po’ da fare e c’è ancora un po’ di tempo. Siamo tutti molto organizzati, convinti e coordinati sulla strada da percorrere e le cose da fare”.

Porte aperte per Dusan Vlahovic. “Ho fatto quello di mia competenza, le valutazioni tecniche. Poi c’è un aspetto economico che non è di mia competenza. Dalla fine del campionato non ho più parlato con Dusan, ma il ragazzo sa come la penso. I nostri direttori hanno sempre le porte aperte dei loro uffici: per entrare basta citofonare”. Il tecnico di Certaldo parla anche dei nuovi acquisti Zeki Celik e Jeff Ekhator. “Celik è un calciatore di carattere da guerriero, sicuramente affidabile. Prenderlo è stata una buona idea della Juventus, non avrà problemi di inserimento perché è un calciatore esperto, un buonissimo ragazzo che conoscono tutti. Ekhator ha un potenziale importante, che la società e i direttori sono stati bravi a portare a casa perché ha le qualità dell’attaccante completo. Alla sua età serve tempo, deve crescere in tranquillità. Ha delle ottime caratteristiche, ma deve fare un percorso di completamento. Lui è molto stimolato, in questi primi giorni è rimasto oltre gli allenamenti e gli brillano gli occhi”.

Buone notizie sul fronte degli infortunati eccellenti Kenan Yildiz e Khephren Thuram. “Abbiamo uno staff di primissimo livello, sotto tutti i punti di vista. Kenan lo aspettiamo a braccia aperte, perché per noi è importante. Secondo quelli che sono stati i discorsi fatti e i pensieri che abbiamo, Yildiz tornerà e sarà nelle condizioni di rientrare subito in gruppo. Aveva bisogno di un po’ di riposo. Thuram deve fare questo percorso di lavoro differenziato, in questo momento sta trovando dei miglioramenti su quella che è la sua difficoltà che l’ha tenuto fermo a fine campionato nella scorsa stagione”.

Infine Spalletti spende belle parole per l’ad Giovanni Carnevali e per il dt Ricky Massara. “Io ho sempre avuto un buon rapporto con tutti i dirigenti con cui ho lavorato nella mia carriera. Con qualcuno ho avuto punti di vista differenti, ma con la società io parlo di giocatori, non di dirigenti e direttori. La società con me parla di calciatori, non di direttori. Quando entri in corsa non hai molto tempo di instaurare i rapporti fuori dal campo, hai meno tempo per la conoscenza fuori dal campo. Con Modesto stavamo sempre insieme, cenavamo insieme. Comolli veniva spesso al campo. Con Carnevali e Massara ci conosciamo bene. Con Massara ho già lavorato e conosco la sua qualità; con Carnevali non ho mai lavorato, ma ci lega una stima reciproca da anni. La storia parla per loro, in loro ho perfetta fiducia. Bisogna completare quei tasselli per avere una rosa forte, con aspirazioni. Il campo e la scrivania possano determinare molto in funzione di quella che sarà la nostra qualità di calcio e di squadra nel prossimo campionato”.

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