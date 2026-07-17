Comscore: a maggio vola il tempo speso online dagli italiani, exploit di Dazn e Sky Sport

(Adnkronos) – Il mercato digitale italiano a maggio ha mostrato una vitalità caratterizzata dall’intensità e dalla qualità della navigazione in un contesto di sostanziale tenuta rispetto ad aprile, con una quota stabile di 46,1 milioni di visitatori unici. Secondo le ultime rilevazioni Comscore, infatti, il tempo medio speso nel mese per persona ha registrato un balzo in avanti di ben 3 ore e 16 minuti rispetto ad aprile, attestandosi a 76 ore e 43 minuti complessivi (+4,5%). Si tratta di un incremento guidato interamente dalla componente Mobile, che cresce del 5,6%, a fronte della leggera flessione del Desktop (-1,3%). Questa crescita è ancora più evidente nel confronto anno su anno: rispetto a maggio 2025, gli italiani hanno trascorso online in media 6 ore e 13 minuti in più, segnando un progresso dell’8,8%.

A livello di grandi property tra le prime dieci posizioni le variazioni dell’audience rispetto ad aprile sono minime, rimanendo racchiuse in una forbice compresa tra il -1,0% e il +1,0%, con due eccezioni: Gruppo Mediaset (+4%) e soprattutto Whistle/DAZN Network, che aggancia la decima posizione assoluta con 27,8 milioni di visitatori unici con un incremento mensile del 35,7%, un exploit generato in modo esclusivo dalle piattaforme social, la cui audience dedicata è cresciuta del 37,6%, compensando ampiamente il fisiologico assestamento delle piattaforme tradizionali Desktop e Mobile (-1,9%).

Nel comparto dei brand editoriali si nota una netta polarizzazione dei canali di consumo. I lettori hanno manifestato una spiccata preferenza per l’accesso diretto alle piattaforme proprietarie, con un incremento del 6% sui siti web (desktop e mobile) a fronte di una contrazione del 4% delle audience intercettate tramite canali social di terze parti.

In questo scenario, RaiNews si conferma saldamente al comando della classifica con 33,9 milioni di visitatori unici, mettendo a segno un’ulteriore progressione del 7,6% rispetto al mese precedente. Al secondo posto si consolida l’aggregato locale Citynews con 29,4 milioni di utenti (un valore praticamente identico al mese precedente), leader nella fruizione da dispositivi Desktop e Mobile (25,5 milioni). Si distingue inoltre la performance mensile di Il Giornale con 6,3 milioni di utenti unici (+19%).

Immediatamente di seguito si fa notare la performance di Sky Sport Sites che, con 26,8 milioni di visitatori unici, mette a segno un balzo del 20,3%, sorpassando l’altra property del gruppo, Sky TG24 Sites (25,3 milioni, +0,4%). A trainare il comparto sportivo è stata la concomitanza dei grandi eventi internazionali del mese, a partire dal tennis con gli Internazionali di Roma e l’avvio del Roland Garros. Subito fuori dal podio, si segnala la tenuta di Giallozafferano.it, 21,3 milioni (+10,7%) seguito da News Mediaset Sites, che si attesta a 19,6 milioni di visitatori unici (-0,8%).

Il mese di maggio premia in modo deciso anche i brand capaci di intercettare le passioni e l’intrattenimento in logica multicanale. Nella categoria Lifestyle brilla la performance di Vogue, che raggiunge i 9,1 milioni di visitatori unici, realizzando un incremento verticale del 46% rispetto ad aprile: una crescita in

cui la componente social ha svolto un ruolo fondamentale, generando un’audience incrementale (Social Incremental Reach) del 157%. Sotto il profilo qualitativo, l’analisi del comportamento degli utenti evidenzia come il computer continui a trasformarsi in un “second screen” informativo ad alta attenzione, specialmente per la fruizione di contenuti video. È il caso di Sky TG24 Sites, che nella metrica “Desktop Video-Only UV” intercetta una platea di oltre 487 mila visitatori unici mensili. Si tratta di un bacino d’utenza fidelizzato, che accede al computer esclusivamente per consumare l’offerta video della testata e che si dimostra impermeabile alle logiche dello scrolling veloce tipiche dei dispositivi mobili.

Le dinamiche di lungo periodo monitorate nel confronto anno su anno (maggio 2026 su maggio 2025) confermano la centralità dei contenuti premium video e dello sport: tra le prime dieci property gli unici incrementi in doppia cifra appartengono a Whistle/DAZN Network (+62%) e a Sky Italia (37,9 milioni di visitatori, +20%). Continua inoltre la marcia dell’ecosistema OpenAI: la property legata all’intelligenza artificiale cresce del +28,7% in termini di visitatori unici, e vede il tempo totale intercettato praticamente raddoppiato (+97%) nel confronto con il dato dell’anno scorso.

A livello di singole entità editoriali, infine, il confronto sui dodici mesi premia le strategie di distribuzione social di RaiNews (audience complessiva a +51,6%, solo la componente social a +88%) e di SkyTG24 Sites (audience totale a +46,8% e social a +59%).

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