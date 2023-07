“Da ogni tua paura” è il nuovo singolo di Lisbona

Da venerdì 14 luglio 2023 sarà in rotazione radiofonica “Da ogni tua paura”, il nuovo singolo di Lisbona, disponibile sulle piattaforme digitali dal 30 giugno.

Il brano “Da ogni tua paura” è la richiesta di un atto di fede per chi ha ancora il coraggio di addormentarsi tra le braccia di qualcuno, pronto a uccidere i mostri più temibili, appostati tra i sogni e il buio sotto il letto.

Spiega l’artista a proposito del brano: «La musica di “Da ogni tua paura” è stata scritta di notte. È iniziato tutto dal basso/lead portante e da una cassa a 126 bpm. Come a volte capita, le parole erano state scritte e poggiate su una musica che oramai non ricordo neanche più. Il filo che unisce ogni frase voleva raccontare uno tra i concetti collaterali più vicini ai sentimenti buoni di una relazione: la “Protezione”.

Protezione nei riguardi di qualcuno a cui si tiene a volte più che a sé. È un “non preoccuparti”, è un “so che puoi farcela, ma ci penso io a te” È un “togliere carico trasportato” nel mezzo di una camminata in salita.

Molto diverso da un “faccio tutto io”, molto più dolce di un “attendere che sia necessario”».

Biografia

Luca Fratto, in arte Lisbona, nasce e cresce in provincia di Torino. Polistrumentista che nel tempo si rivela esperto nell’uso dell’elettronica, produttore e ingegnere di suoni ed effetti. Ha all’attivo diverse pubblicazioni alcune con Luca Vicini (Vicio) bassista dei Subsonica con cui collabora da tempo, è in finale al Premio Lunezia 2017 e nello stesso anno è selezionato per le audizioni di Sanremo Giovani 2018 davanti alla commissione presieduta da Claudio Baglioni.

A Luglio 2018 Lisbona è il vincitore assoluto del Premio Bindi con il brano “La serie da solo” pubblicato il 23 ottobre da A1. A Dicembre 2018 compone e firma le musiche di “Attraverso un Girone” film di Riccardo Bianco prodotto da GroundVistaPictures. Il Film ha vinto la candidatura finale al DIG awards. Lisbona pubblica, sempre con Artist First, sei brani inediti che propone in vari spettacoli live, alcuni anche in apertura di diversi artisti di rilevanza nazionale e internazionale. Il 24 Novembre 2019, al Pala Alpitour di Torino, apre il “Revelation Tour” di Mika. Nel Marzo del 2022, fonda insieme a Samuel Romano dei Subsonica, Golfo Meta Mistico. A maggio pubblica sette brani inediti firmati Samuel Romano-Lisbona in esclusiva per OpenSea.

Da giugno 2022 apre il tour di Morgan (Bluvertigo), che successivamente ha accompagnato anche al Premio Tenco sul palco dell’Ariston in veste di musicista poli-strumentista e a X Factor come musicista e produttore.

Il 23 maggio 2023 ha partecipato al Festival di Cannes, ospite della premiere di ‘Rapito’, il nuovo film diretto da Marco Bellocchio che racconta la storia di Edgardo Mortara, il bambino di sette anni che nel 1858, nel quartiere ebraico di Bologna, venne strappato alla sua famiglia dai soldati di papa Pio IX. Il 14 Luglio farà da opening act al concerto dei Black Eyed Peas all’interno del Ferrara Summer Festival.

