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Cristina D’Avena, la Regina delle sigle chiude Cartoons on the Bay – Le videonews
(Adnkronos) – Gran finale per il festival dell’animazione con il concerto-evento di Cristina D’Avena. Accompagnata dalla band dei Gem Boy, la regina delle sigle si prepara a far cantare il pubblico di Pescara con i suoi successi immortali. 44 anni di una carriera da record: dall’esordio a 3 anni allo Zecchino d’Oro, alle oltre 800 sigle incise e 7 milioni di dischi venduti, fino ai duetti con i grandi della musica italiana.
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