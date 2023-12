Tor San Lorenzo, un successo l’Open Day dell’Istituto Comprensivo Ardea II

La grande macchina si è mossa!

Ammiccando ad un titolo pascoliano, rivisitato, potremmo tratteggiare quanto accaduto.

L’Istituto Comprensivo Ardea 2, che si è già distinto sul territorio per l’impegno e lo spirito di iniziativa che hanno caratterizzato l’avvio delle attività del PNRR, conferma lo stesso slancio anche in occasione dell’Open Day svolto il 12 dicembre 2023.

Più che mai in questa occasione, l’Istituto si è dimostrato pronto nelle iniziative, tutte all’insegna della creatività e della valorizzazione, sia dei docenti che degli studenti. Tra le varie attività della Scuola dell’Infanzia si segnala la realizzazione di un video in cui si susseguono i lavori realizzati dai bambini delle dieci sezioni, sapientemente guidati dalle loro insegnanti, oltre che l’attività di accoglienza dei genitori, messi al corrente dell’offerta formativa.

La Scuola Primaria, come testimonia anche la locandina sulla pagina del Gabbiano, un osservatorio privilegiato all’interno dell’Istituto, ha offerto una varietà di laboratori sia in orario mattutino che pomeridiano, riscuotendo un afflusso significativo delle famiglie dei futuri iscritti. Si segnalano le attività legate al CLIL in lingua inglese, come anche la robotica educativa applicata allo studio della storia, oltre che percorsi motori, laboratori musicali, di arte, yoga, canti natalizi e laboratori scientifici.

La Scuola Secondaria di Primo Grado, in linea con il trend degli altri due ordini, ha messo in cantiere tutte le sue risorse: innumerevoli i laboratori STEM, ossia del settore scientifico e tecnologico, in cui sono state evidenziate le competenze trasversali degli studenti, nei più diversi ambiti: dalla mineralogia agli esperimenti legati al PH, al DNA, e più in generale alle reazioni chimiche, oppure sul sistema solare. Si segnalano unitamente le esperienze di realtà immersiva, grazie ai dispositivi acquistati con i fondi del PNRR, tra cui i droni e i visori per la realtà aumentata. Significativi alcuni momenti della mattinata, scanditi dal concerto di benvenuto tenuto da un coro di più di trenta studenti, seguito dalla rappresentazione teatrale, con relativa scenografia, de “La locandiera” di C. Goldoni, per poi passare alla contaminazione sperimentale tra il rap e letteratura su L’Infinito di G. Leopardi o ancora le gare di indovinelli e scioglilingua in inglese che hanno visto protagonisti i genitori, divisi in squadre, collaborativi e divertiti.

Altra novità è stata la realizzazione di un cortometraggio da parte di una classe prima, che, attraverso i nuovi linguaggi, ha cercato di sensibilizzare sul tema della violenza, in particolar modo sui segnali che fanno riconoscere il pericolo di relazioni tossiche e le avvisaglie che potrebbero precedere un femminicidio.

In questa prospettiva, c’è stata anche la messa in opera di una scarpa rossa, alta un metro e posta all’ingresso dell’Istituto, grazie all’aiuto delle collaboratrici scolastiche.

Emerge chiara la volontà dell’Istituto di segnalarsi come punto di riferimento sul territorio. Tralasciando la struttura migliorabile, sicuramente grazie all’aiuto della Amministrazione comunale, che si è resa disponibile, l’Istituto Comprensivo Ardea 2 rivela la sua unicità e straordinarietà: la coesione ed il lavoro di team, prima tra docenti e poi tra docenti e studenti, e non ultimo con i collaboratori, rendono la realtà scolastica una comunità educante viva ed in fermento.

Infine, un ringraziamento particolare va alla Dirigente scolastica Dott.ssa Maria Troianiello per aver avviato questo enorme apparato, che ha come fine ultimo il «bene comune- e ciò- vuol dire coltivare una visione lungimirante, vuol dire investire sul futuro, vuol dire preoccuparsi della comunità dei cittadini, vuol dire anteporre l’interesse a lungo termine di tutti all’immediato profitto dei pochi, vuol dire prestare prioritaria attenzione ai giovani, alla loro formazione e alle loro necessità», come ci ricorda l’archeologo S. Settis.

A voi genitori, che avete partecipato, un grazie per esserci stati e aver valorizzato il lavoro di tutti. Siamo una realtà unica: venite a scoprirci, ma soprattutto a viverci!