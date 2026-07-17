Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Crans Montana, il 16enne Leonardo Bove dimesso dal Niguarda Milano

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E’ stato dimesso questa mattina dall’ospedale Niguarda di Milano il 16 enne Leonardo Bove, tra i feriti dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Lo confermano fonti ospedaliere. Lo studente del liceo Virgilio di Milano è stato uno degli ultimi 2 ragazzi ad arrivare a Niguarda da Zurigo. Era fra i più gravi, con ustioni su quasi il 50% del corpo. 

A Niguarda resta ancora ricoverata Francesca Noto, 16 anni, anche lei tra i 4 studenti del Virgilio rimasti coinvolti nell’incendio. Leonardo rientra a casa, ma tornerà in ospedale per proseguire le cure. Controlli e interventi continuano anche per i ragazzi dimessi, precisano dall’ospedale, e proseguiranno anche in estate. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Diritti umani, Giornata Internazionale contro le mine: Anvcg chiede la protezione dei civili

4 Aprile 2026

Fuga da Westminster: “Il palazzo del Parlamento è freddo e cade a pezzi”

9 Gennaio 2024

Sei Nazioni 2024, Irlanda-Italia 36-0

11 Febbraio 2024

Latina, scoperta rete di falsi incidenti per truffare le assicurazioni

27 Settembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno