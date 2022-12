Cortilia Takes Italy!

Ultima novità in casa Cortilia, arriva Cortilia Discovery: il nuovo servizio ad ampio raggio ideato da Cortilia per permettere ai clienti di tutta Italia di scoprire ogni giorno nuove eccellenze locali, all’insegna della qualità e nel rispetto del territorio. Attraverso Cortilia Discovery, accessibile tramite il sito discovery.cortilia.it a partire da oggi, è infatti possibile acquistare online e ricevere in pochi giorni una selezione dei migliori prodotti a marchio “Scoperto da Cortilia per voi” ed eccellenze del territorio italiano: tante delizie di ogni varietà selezionate con cura, grazie alle solide partnership con centinaia di produttori fidati e sostenibili.

Già presente in 800 comuni tra Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio, Cortilia alza ancora l’asticella per essere presente ufficialmente in tutta Italia. Un passo importante per l’azienda che, all’indomani dell’apertura della piazza di Roma, continua nel suo percorso di espansione sul territorio per avvicinare sempre più consumatori consapevoli a produttori locali all’insegna della sostenibilità.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti all’idea di portare, attraverso una prima selezione di prodotti, un’esperienza enogastronomica di alta qualità su larga scala. Dal 2011, lavoriamo senza sosta per scoprire le realtà produttive più meritevoli e portare i migliori prodotti sulle tavole d’Italia e Discovery è un passo in questa direzione: chiunque avrà la possibilità di assaporare il gusto autentico delle nostre eccellenze locali, verso una filiera agroalimentare sempre più virtuosa, tracciabile e sostenibile a livello ecologico, sociale ed economico” ha commentato Marco Porcaro, Founder & Ceo di Cortilia.

Ecco allora pasta eccellente, passate di pomodoro deliziose, vini a denominazione da piccoli o grandi vignaioli, biscotti artigianali ma anche tante altre chicche enogastronomiche: questa l’offerta disponibile su Cortilia Discovery in tutta Italia, per una dispensa ricca, buona e sostenibile a lungo termine!

Ma come funziona Cortilia Discovery?

Accesso: basterà registrarsi gratuitamente al sito discovery.cortilia.it attraverso email, Facebook, Google, Apple o procedere alla navigazione come ospite inserendo solo la propria email per le comunicazioni utili alla consegna. Selezione: una volta effettuato l’accesso, sarà possibile navigare nelle categorie dello store e scoprire tutti i prodotti disponibili su Cortilia Discovery, riempiendo di delizie il proprio carrello. Acquisto: al momento del checkout, il pagamento della spesa potrà avvenire tramite carta di credito, Paypal, Apple Pay o Google Pay, nel rispetto delle più stringenti normative europee sui pagamenti elettronici. Un modus operandi che è valso a Cortilia il Sigillo di qualità Netcomm, il bollino digitale del Consorzio del Commercio Elettronico Italiano che certifica i servizi di ecommerce che rispettano i principali requisiti di sicurezza e affidabilità. Spedizione: Gli ordini verranno spediti tramite Corriere Espresso, per garantire velocità e affidabilità nella consegna, stimata dai 3 ai 5 giorni in tutta Italia. Costi di spedizione: La spedizione è gratis per ordini di importo pari o superiore a 89€, mentre il contributo per le spese di spedizione è di 7,99€ per ordini compresi tra 29€ e 89€. Tracciamento: I clienti riceveranno via e-mail un codice di tracciamento della spedizione entro la sera del giorno in cui avviene la spedizione. Con tale codice, sarà possibile rimanere aggiornati sullo stato della spedizione passo dopo passo.

E quali sono i prodotti disponibili?

Aspettando Natale: una selezione completa di prodotti per festeggiare il Natale insieme a Cortilia. Si parte dai Dolci di Natale con Panettoni e Pandori speciali come quello al cioccolato fondente a marchio “Scoperto da Cortilia per voi”, per passare alle Box regalo, ricche di prelibatezza per soddisfare anche i più golosi! Ce n’è davvero per tutti i gusti; quelle tematiche come la “Pistacchio Lover” o la “A tutto Tartufo”, quelle solidali come la Box Gold for Kids per Fondazione Umberto Veronesi, fino alle più classiche “Specialità dolci & Salate” o addirittura Carbon Neutral. E se si è a corto di idee per i regali ai propri cari niente paura, Cortilia ha pensato anche a questo nella sezione “Belli da regalare” con un assortimento di prodotti che vanno dai set Bombe da Bagno e Solidi corpo ECO, fino alle chicche gastronomiche come i tartufi al cioccolato assortiti.

Gli immancabili: L’assortimento Discovery offre passate, sughi e conserve delle migliori varietà di pomodoro italiano e non solo. Dalle passate di pomodoro giallo, datterino o rustica fino ai sughi alla puttanesca o all’arrabbiata, senza dimenticare la selezione di pesti, da quello vegan a quello rosso, fino al genovese senz’aglio o quello al pistacchio. Nella dispensa non può mancare poi la migliore pasta, che siano spaghetti, tubetti, o rigatoni. E per una scorta di delizie che si rispetti, Cortilia offre anche dell’ottimo miele a tutti i gusti, confetture e composte, come quelle d’arancia e zenzero o di fragole o creme vellutate come quelle alla nocciole o alle mandorle. E poi biscotti, cereali, pane e chi più ne ha più ne metta!

La nostra cantina: Una buona cucina deve avere anche una cantina speciale che l’accompagni. Ecco perché, Cortilia Discovery offre un vasto assortimento di vini, birre e altre bevande per stuzzicare i palati e accompagnare i cibi più gustosi. Dalle bollicine lombarde come l’Ancestrale, ai prosecchi più aromatici e fruttati come un Brut Rosè, passando poi per i rossi corposi come L’Ypsilon Terre Siciliane o il Barbaresco, i bianchi fermi e aromatici come il Vermentino e i rosati, anche Bio.

Insomma, le proposte sono davvero tantissime e si potranno degustare in tutto il Belpaese nel rispetto di stagionalità, etica e sostenibilità!

Mi piace: Mi piace Caricamento...