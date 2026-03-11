Conte “Meloni bella addormentata ma su magistrati provetta giurista”

ROMA (ITALPRESS) – “Meloni ha detto bene, non è come noi: siamo

diversi, a me non sarebbe mai venuto in mente di paragonare

l’attacco di un drone americano per reazione all’attacco

all’ambasciata Usa a Baghdad al silenzio complice di un genocidio

per 20mila bambini palestinesi. Un presidente del Consiglio non può dichiarare ‘non condanno nè condivido, non ho elementì. E’

sconcertante sentirlo dire dal leader di un paese del G7. Quando

si tratta di attaccare i magistrati Meloni diventa una provetta giurista, esperta di fascicoli, ma quando si tratta di discutere e affrontare la crisi più drammatica degli ultimi anni fa la bella addormentata nel bosco”. Così il presidente del M5S

Giuseppe Conte, durante le dichiarazioni di voto sulle

comunicazioni della premier Meloni.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-