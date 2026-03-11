Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Conte “Meloni bella addormentata ma su magistrati provetta giurista”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Marzo 2026
Meno di un minuto

ROMA (ITALPRESS) – “Meloni ha detto bene, non è come noi: siamo
diversi, a me non sarebbe mai venuto in mente di paragonare
l’attacco di un drone americano per reazione all’attacco
all’ambasciata Usa a Baghdad al silenzio complice di un genocidio
per 20mila bambini palestinesi. Un presidente del Consiglio non può dichiarare ‘non condanno nè condivido, non ho elementì. E’
sconcertante sentirlo dire dal leader di un paese del G7. Quando
si tratta di attaccare i magistrati Meloni diventa una provetta giurista, esperta di fascicoli, ma quando si tratta di discutere e affrontare la crisi più drammatica degli ultimi anni fa la bella addormentata nel bosco”. Così il presidente del M5S
Giuseppe Conte, durante le dichiarazioni di voto sulle
comunicazioni della premier Meloni.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Marzo 2026
Meno di un minuto
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Tajani “Polizze anticalamità siano facoltative per le famiglie”

22 Settembre 2024

Pnrr e codice appalti, Hub Engineering ha messo a confronto professionisti e governo

25 Novembre 2023

Sassaiola sulla Pontina per rapinare gli automobilisti: 4 denunciati

20 Settembre 2018

La Taiwan Excellence oggi ospita al PalaBianchini Piacenza

2 Novembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno