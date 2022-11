Consigli per il risparmio energetico

Best in class nella progettazione e produzione di elettrodomestici con una particolare attenzione al design e alla tecnologia, SharkNinja, da sempre attenta ai valori ambientali, vuole contribuire a creare una maggiore consapevolezza nei confronti di tematiche come quella del risparmio energetico, offrendo consigli su come utilizzare in modo intelligente gli elettrodomestici. Grazie quindi ad alcuni semplici suggerimenti da adottare nella vita di tutti i giorni, i consumatori potranno risparmiare energia e ridurre i costi in bolletta.

E’ sicuramente utile scegliere la tariffa che meglio si adatta alle abitudini personali: definire quindi i giusti orari di utilizzo degli elettrodomestici, evitare il più possibile di tenerli in standby, utilizzare le ciabatte per le prese multiple oppure staccare una ad una la spina del caricatore, dell’aspirapolvere, del frullatore o del computer quando non si utilizzano e così via. Ma per salvaguardare l’ambiente, risparmiare energia e ridurre i costi, ci vuole anche un occhio di riguardo nella scelta dei prodotti giusti e più adatti alle diverse esigenze.

Utilizzare l’aspirapolvere…risparmiando

L’aspirapolvere consuma mediamente 900 Watt all’ora ed è comunque possibile risparmiare sulla bolletta a patto di utilizzarlo in determinate fasce orarie che garantiscono un minor costo dell’energia.

Scegliere la friggitrice ad aria al posto del forno elettrico

Il forno elettrico può richiedere molta più energia per cucinare rispetto a una friggitrice ad aria.

Se consideriamo la friggitrice ad aria più piccola in commercio con un volume di 3,8 litri, questa consuma per un’ora 1,03kWh ad un costo di 43 centesimi. Ma poiché la friggitrice ad aria funziona scaldando l’aria e facendola girare all’interno del cestello, solitamente i tempi di cottura sono di circa 20 minuti, quindi il costo si riduce a 21 centesimi, o meno, per ogni ciclo di cottura (in base ai valori ARERA 3° trimestre del 2022).

Pulire velocemente con…la scopa a vapore

Ormai in commercio esistono moltissimi elettrodomestici “smart” che oltre a farci risparmiare energia elettrica aiutano anche a pulire velocemente e in modo preciso. L’aspirapolvere a vapore è sicuramente uno di questi, perché offre la possibilità di lavare e igienizzare le superfici con poche passate riducendo così i tempi di pulizia.

Alleggerire la bolletta con…il giusto asciugacapelli

Molto spesso, quando consideriamo i consumi energetici degli elettrodomestici, pensiamo che l’impatto maggiore sulla nostra bolletta sia dato dall’utilizzo del forno, dell’aspirapolvere o del ferro da stiro e non consideriamo invece altri dispositivi che assorbono altrettanta corrente elettrica e che utilizziamo con molta più frequenza: l’asciugacapelli ne è un esempio.

Oltre alla potenza, ovvero la quantità di energia elettrica che il dispositivo assorbe per funzionare, un altro fattore che determina il consumo è il tempo durante il quale l’apparecchio è rimasto acceso, consumando energia.

Dotarsi quindi di un prodotto dalle elevate prestazioni che unisca la potenza dell’asciugatura rapida con una tecnologia intelligente di nuova generazione può sicuramente contribuire a far risparmiare soldi e tempo.

Comprare un buon elettrodomestico è sì una spesa, ma anche un investimento per il futuro e uno stimolo al senso ecologico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...