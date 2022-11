Conegliano, prima della Supercoppa c’è Firenze: caccia alla decima vittoria consecutiva

Settimana impegnativa per la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che dopo il big match vinto contro Milano, che ha permesso di mantenere l’imbattibilità in campionato e la testa della classifica, se la vedrà con Il Bisonte Firenze per l’anticipo dell’11° giornata (anticipata causa Mondiale per Club), prima della sfida valida per la 27° Supercoppa Italiana contro Novara. Un match quindi da non sottovalutare, per centrare il decismo successo consecutivo e per evitare di sprecare energie utili da dedicare al primo trofeo stagionale. Le bisontine arrivano in Veneto dopo la non indimenticabile trasferta a Novara, in cui la squadra di coach Bellano ha ceduto 3-0 alle padrone di casa nonostante le numerose assenze delle zanzare. Un precedente fa sorridere però le toscane: lo scorso anno, Firenze fu protagonista al Palaverde della vittoria in trasferta che interruppe il record delle vittorie consecutive delle pantere, che si fermò a 76 successi.

Il vice allenatore di Santarelli, Valerio Lionetti, presenta così la sfida: “In questi giorni stiamo lavorando su quello che ha funzionato meno in questo inizio di stagione, vogliamo migliorare nella continuità di gioco e nell’eliminare le pause che abbiamo avuto nel corso delle partite, specie in prospettiva Supercoppa. Domani ci aspetta una partita impegnativa come Firenze, squadra tradizionalmente ostica. Loro hanno mantenuto un’intelaiatura-base che è insieme da qualche anno in cui hanno inserito elementi importanti come Herbots e Alhassan. Anche quando hanno avuto problemi di assenze come quella di Van Gestel, grazie a un sistema ormai collaudato negli anni, sono riuscite ugualmente a mantenere la barra dritta. Affronteremo una squadra compatta che verrà al Palaverde con la mente sgombra e la voglia di fare il colpaccio, starà a noi giocare una partita tosta per continuare il nostro cammino e prepararci al meglio per il grande appuntamento di sabato”.

Questa invece la dichiarazione di coach Bellano: “L’impressione è che Conegliano, nonostante i tanti cambiamenti rispetto alla scorsa stagione, abbia sempre un’identità di gioco chiara e riconoscibile: per me rimane la squadra meglio organizzata del campionato, con un’identità superiore a tutte le altre. Ci aspetta un impegno probante, a cui arriviamo dopo aver analizzato bene tutto ciò che è successo a Novara, sia i momenti in cui abbiamo giocato una buona pallavolo, sia quello che è successo dopo, per cercare di non ripetere quegli errori. Domani si alzerà ancora l’asticella, e l’obiettivo è confermare i progressi fatti dal punto di vista della personalità di fronte a un avversario di grandissimo valore: a fine partita vedremo quanto saremo stati bravi, tenendo presente che dopo questo match inizierà una nuova fase della stagione in cui avremo la possibilità di allenarci di più e di oliare i meccanismi non ancora incisivi”.

SERIE A1

11° GIORNATA

Mercoledì 23 novembre ore 20.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Il Bisonte Firenze Arbitri: Pozzato-Giglio

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 26 (9 – 0); Igor Gorgonzola Novara 19 (7 – 2); Savino Del Bene Scandicci 19 (6 – 2); Vero Volley Milano 18 (7 – 1); Reale Mutua Fenera Chieri 18 (6 – 2); Volley Bergamo 1991 13 (4 – 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 11 (3 – 5); Il Bisonte Firenze 11 (3 – 5); Cuneo Granda S.Bernardo 10 (4 – 4); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 8 (3 – 5); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 6); E-Work Busto Arsizio 6 (2 – 6); Cbf Balducci Hr Macerata 3 (1 – 7); Wash4green Pinerolo 2 (0 – 8).

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

SUPERCOPPA ITALIANA VIVO

Sabato 26 novembre ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara

SERIE A1

9° GIORNATA

Domenica 27 novembre ore 16.00

Il Bisonte Firenze – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Domenica 27 novembre ore 17.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Trasportipesanti Casalmaggiore

Wash4green Pinerolo – Cuneo Granda S.Bernardo

Domenica 27 novembre ore 18.00

Vero Volley Milano – Reale Mutua Fenera Chieri

Domenica 27 novembre ore 20.00 diretta Sky Sport Arena

Cbf Balducci Hr Macerata – Volley Bergamo 1991

Domenica 27 novembre ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci – E-Work Busto Arsizio

