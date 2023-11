Colle Romito, grande successo per la festa di Halloween dell’associazione culturale Bastet

Dolcetto o scherzetto? E’ la frase che il 31 ottobre rimbombare il pomeriggio di martedì scorso nel consorzio di Colle Romito in occasione della festa di Halloween organizzata e curata nei minimi dettagli da Jamila Bastet e Alessandro Marcucci dell’associazione culturale Bastet in collaborazione con il consorzio di Colle Romito.

Una giornata di festa, con una partecipazione di tantissimi bambini di tutte le età che si sono radunati in prossimità del parco Ieraan di viale Perseo dove si sono svolti una serie infinita di giochi e spettacoli di animazioni curati dal “Circo Ercolino”. Tanto divertimento, quindi, continuato poi nelle strade di colle Romito con un “corteo” di bimbi in maschera che si è radunato nella villa Bastet, sede dell’associazione culturale, adibita per l’occasione in una casa stregata, dove li aspettava un teatrino di burattini, dolci, zucchero filato e pop corn .

Prezioso l’intervento dei volontari le Aquile e del vice presidente Sonia Costantini che hanno guidato i bambini in corteo, bellissimi e fieri nei loro costumini all’assalto delle caramelle condividendo insieme un momento di divertimento e spensieratezza.

“E’ stato un lavoro intenso – commentano dall’associazione culturale – in stretta collaborazione con gli sponsor per garantire ai bambini questo momento di felicità. Si ringrazia la Litus Immobiliare, la pasticceria “Royal”, il bar il Pellicano, L’Elettrica Amati, la pasticceria Conforti, il bar Me ce Porti, Dam Multiservizi, Supermercato Gesad e Casa lLague di Paolo Balistrocchi.

Non poteva mancare il contest della miglior decorazione “cancello di halloween” vinto da Arianna Stivali. Al secondo e terzo posto, rispettivamente, Karin Cordiski e Florinda Conti.

Uno splendido progetto che ha divertito sia grandi che bambini. La serata si é conclusa con un bellissimo spettacolo di danze e fuoco a cura di Ricardo Alexandre Ferreira e Mary Fayza “YES BRASIL”.