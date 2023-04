Civitavecchia, Santa Fermina: le limitazioni a sosta e traffico

1. dalle ore 14:00 del giorno 27 aprile 2023 fino a cessate esigenze del giorno 28 aprile 2023, in:

VIALE GARIBALDI, intero piazzale antistante l’Hotel Mediterraneo

l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione coatta di quelli eventualmente lasciati in sosta, ad esclusione del truck attrezzato all’esecuzione dello screening oncologico affidatario della campagna di prevenzione e assistenza promossa dalla Regione Lazio e dalla ASL Roma 4;

2. dalle ore 06:00 e fino a cessate esigenze del giorno 28 aprile 2023, in:

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, intera piazza:

VIA CITTÀ DI FIUME, entrambi i lati:

LUNGOPORTO GRAMSCI, entrambi i lati del tratto compreso tra via Città di Fiume e l’inizio dell’aiuola di piazza Vittorio Emanuele (retro edificio PAM):

VIA PADRE A. GUGLIELMOTTI, entrambi i lati del tratto compreso tra piazza del Conservatorio e piazza Vittorio Emanuele:

l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione coatta di quelli eventualmente lasciati in sosta, ad esclusione dei veicoli a servizio delle Autorità invitate alla cerimonia e delle Forze di polizia ad ordinamento statale e locale che potranno sostare negli stalli di sosta soggetti a tariffazione oraria presenti in piazza Vittorio Emanuele

3. dalle ore 08:00 e fino a cessate esigenze del giorno 28 aprile 2023, in:

CORSO MARCONI, lato mare:

PIAZZA CALAMATTA, entrambi i lati della carreggiata lato mare compreso il tratto fino a Porta Livorno, ad esclusione delle aree riservate alla Curia:

CALATA PRINCIPE TOMMASO, entrambi i lati:

VIA XVI SETTEMBRE, entrambi i lati del tratto compreso tra piazza Calamatta e via Sangallo:

VIA SANGALLO, entrambi i lati:

VIA LEONARDO, entrambi i lati:

PIAZZA REGINA MARGHERITA, entrambi i lati della carreggiata lato monte (tratto tra l’area denominata “la Palmetta” e la banca di Credito Cooperativo):

VIA RISORGIMENTO, entrambi i lati:

CORSO CENTOCELLE, entrambi i lati del tratto compreso tra via Risorgimento e largo Plebiscito, compresi gli stalli di sosta per veicoli a due ruote presenti all’intersezione con via P. Umberto e via F. Guglielmi;

LARGO PLEBISCITO, entrambi i lati compresa l’area di carico e scarico merci presente all’inizio dell’Area Pedonale:

CALATA LAURENTI, entrambi i lati del tratto comunale:

LARGO CAVOUR, lato mare

4. inoltre dalle ore 08:30 del giorno 28 aprile 2023 fino a cessate esigenze verranno adottate una serie di interdizioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza.

Si avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza dirigenziale, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S.

Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe alla manifestazione.