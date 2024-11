“Pensavo fosse un amico, questa vicenda mi fa orrore”: verità bomba a Belve, la reazione di Francesca Fagnani

Confessione clamorosa in diretta a Belve: la reazione di Francesca Fagnani di fronte alle parole dell’ospite in studio.

La nuova stagione di Belve è iniziata con il botto. La prima puntata ha incollato davanti ai teleschermi 1.555.000 spettatori pari al 9.1% (Belve After di 2 minuti: 639.000 – 6.7%) e regalato al pubblico momenti imperdibili. Merito della padrona di casa Francesca Fagnani che riesce ad ottenere dai propri ospiti anche le risposte più scomode, ma anche dei personaggi famosi che accettano di raccontarsi nel salotto di Belve.

Durante la prima puntata della nuova stagione, Francesca Fagnani ha ospitato Mara Venier, Riccardo Scamarcio e Flavia Vento. Sono stati tanti i momenti clou della serata anche se, in particolare, a lasciare senza parole la padrona di casa è stata una confessione di Riccardo Scamarcio.

Riccardo Scamarcio: l’inaspettata confessione a Belve

Molto discreto e riservato, Riccardo Scamarcio parla raramente della propria vita privata. Tuttavia, nel momento in cui ha scelto di raccontarsi ai microfoni di Belve, ha accettato di rispondere anche alle domande più scomode di Francesca Fagnani che gli ha posto la domanda sul rapporto con Francesco Sarcina portando l’attore, per la prima volta, a raccontare la propria verità sul gossip che lo ha visto protagonista della fine della storia d’amore tra Sarcina e Clizia Incorvaia.

“Francesco Sarcina era un mio grande amico. Lo pensavo. E invece no perché non mi ha mai voluto ascoltare. Capisco ma questa vicenda mi fa talmente orrore che non ne voglio parlare”, le parole di Scamarcio a Francesca Fagnani.

Scamarcio ha così preferito non dilungarsi nella vicenda portando la Fagnani a sposare il focus su altri argomenti. L’attore, così, ha parlato anche d’amore lasciandosi andare a dichiarazioni importanti nei confronti dell’ex compagna Valeria Golino. “Con Valeria Golino non finisce mai l’amore anche se non ci si vede. Penso che l’amore non possa prescindere dalla stima. Non smetterò mai di amarla perchè la stimo molto“. Sull’attuale compagna Benedetta Porcaroli, invece, si è limitato a dichiarare di essere innamorato e di aver trovato “la pace dei sensi”.

Infine, non è mancato un riferimento al suo grandissimo amore ovvero la figlia Emily che oggi ha 4 anni e che è nata dalla storia finita con Angharad Wood: “Penso di essere un bravo papà, la amo molto. Mi spinge a restare in vita, perchè voglio starle accanto più tempo possibile“, ha concluso l’attore.