Civitavecchia: interruzione fornitura idrica fino a sera per lavori, predisposte autobotti

Fisio fit

Acea Ato 2 comunica di aver ricevuto comunicazione da parte del consorzio per l’acquedotto del Medio Tirreno di una riduzione della fornitura idrica da questi erogata, necessaria per eseguire una riparazione su una condotta. Lo comunica in una nota il comune di Civitavecchia. Venendo meno l’apporto di tale fornitura, Acea Ato 2 informa che in data odierna sarà necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia. Dalle 7:30 alle 23:00 di oggi si verificheranno quindi mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione nelle seguenti zone: Borgata Aurelia, La Scaglia e via Aurelia Nord, Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea), zona Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa), Area Portuale, Punta dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo. Potranno essere interessate anche zone limitrofe a quelle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento con autobotti che stazioneranno fino alle 23:00 in via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia) e in piazza Antonio Vivaldi (angolo via Guido d’Arezzo). Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde o consultare il sito internet del Gruppo Acea.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet