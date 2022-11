Civitavecchia, alle 17 di oggi si accende il Natale

A Civitavecchia oggi si accende il Natale. La tradizione attivazione delle luminarie in città è fissata infatti quest’anno proprio oggi. Il Sindaco Ernesto Tedesco, l’Assessore Emanuela Di Paolo e altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale saranno alle ore 17 tra corso Centocelle e largo Plebiscito, presso l’albero di Natale montato nei giorni scorsi.

Commenta il Sindaco Ernesto Tedesco: “Accendere la luce in fondo ai cuori è uno dei significati più profondi del Natale. Lo è particolarmente di questi tempi, in cui tutto il mondo sembra attraversare un periodo buio. Non si tratta di aspetti frivoli, come ha dimostrato anche la recente richiesta arrivata in tal senso proprio dall’Associazione dei Comuni, che ha espressamente chiesto al Governo di non spegnere il Natale delle città italiane. Abbiamo rimodulato gli orari per dare un segnale di moderatezza, ma vogliamo che comunque questo momento sia vissuto come un invito alle famiglie a frequentare le nostre strade e le nostre piazze, sostenendo le attività locali e vivendo la città con animo sereno e fiducioso”.

Altre sorprese sono inoltre annunciate per i prossimi giorni.

