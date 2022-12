Cisterna: 3ᵃ edizione XMAS Dance Festival – Premio Desirée Mariottini

Si terrà nel secondo week end di dicembre, venerdì 9 – sabato 10 e domenica 11 Dicembre, la terza edizione della manifestazione “XMAS Dance Festival”, che si svolgerà nel Palazzetto dello Sport di San Valentino a Cisterna. XMAS Dance Festival è un contest Nazionale di danza, organizzato dalla scuola di Formazione Artistica Professionale di Cisterna (Fap) in collaborazione con la scuola d’arte Non Solo Danza di Latina (NSD), con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina e i partners ufficiali CONIT srl e OPES Organizzazione Per l’Educazione allo Sport di Latina. Xmas Dance Festival è parte di CONITArt, evento che comprende anche Acting Professional Project. CONITart nasce dalla collaborazione tra FAP, NSD e CONIT srl. Il concorso vedrà avvicendarsi, otto fra i più popolari coreografi del momento per una vera e propria festa della danza che durerà tre giorni. I ragazzi, provenienti da tutta Italia, avranno la possibilità di studiare, crescere artisticamente, confrontarsi e soprattutto vincere tantissimi premi e borse di studio messe in palio, che daranno la possibilità ai più meritevoli, di poter ballare in alcune delle scuole più importanti del mondo (Los Angeles, Londra, Milano, Roma…). I coreografi Thomas Signorelli, Bruno Centola, Gianluca Lanzillotta, Francesco Gammino, Grazia Boccanera, Alessio Gaudino, Alessio Lapadula e Mattia Tuzzolino, nel pomeriggio di domenica saranno anche la giuria del concorso che prende il nome di “XMAS DANCE CONTEST”, la sfida di crew e scuole di danza provenienti da tutta Italia. Proprio loro si contenderanno il podio nelle varie categorie. Nel contest previsti due premi speciali. Il premio intitolato a Desirée Mariottini, che è rivolto al talento più meritevole della manifestazione rigorosamente minorenne, e che darà la possibilità al vincitore, di potersi formare nelle discipline della danza in alcune delle scuole più ambite di Los Angeles; ed il Premio Conit, fortemente voluto dall’organizzazione e dall’azienda partner. «La collaborazione con Conit è stata fondamentale per la realizzazione di due eventi di così alto livello. Insieme abbiamo costruito un progetto che durerà nel tempo perché fatto di professionisti e partecipanti appassionati. Abbiamo reso Cisterna un luogo d’incontro di artisti di fama nazionale ed internazionale che condividono le loro capacità e le loro esperienze con il nostro territorio e con i nostri giovani” – ha affermato Simone Finotti, uno degli organizzatori del XMAS Dance Festival – “ovvio che tutto questo non sarebbe possibile senza il supporto dell’amministrazione comunale che anche quest’anno si è resa disponibile ospitando Xmas Dance Festival al Palazzetto dello Sport di Viale Adriatico». Fra i premi di quest’anno due Borse di studio per “LA dance Italy” (Los Angeles), borse di studio per Danza in Fiera di Firenze e tante altre. Le borse di studio ai vincitori del contest XMAS Dance Festival saranno assegnate domenica 11 dicembre, alla presenza delle autorità locali e al termine dell’esilarante tre giorni di danza. Il concorso sarà aperto al pubblico. Per saperne di più pagina Facebook:

