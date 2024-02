Cinema: a Roma ‘La Nueva Ola’ il festival di quello spagnolo e latino-americano

(Adnkronos) – Si terrà a Roma dal 15 al 19 maggio, presso il Cinema Barberini, la 17esima edizione de La Nueva Ola – Festival del Cinema Spagnolo e Latino-americano, diretto da Iris Martin-Peralta e Federico Sartori. Il Festival, divenuto negli anni vero e proprio punto di riferimento per il cinema iberoamericano, prevede: le due sezioni principali Nueva Ola del cine español e Nueva Ola Latinoamericana, dedicate alle migliori novità del cinema spagnolo e d'oltreoceano inedito in Italia, in concorso per il Premio del Pubblico; la sezione non competitiva Perlas, dedicata ai migliori film della stagione; la sezione Clásicos, che ogni anno omaggia il grande cinema del passato; il Premio Iila-Cinema, dedicato ai giovani talenti del cinema centro-sudamericano. Tra le anteprime di quest’anno de la Nueva Ola del cine español: la pellicola in 16 mm Samsara di Lois Patiño premiato alla Berlinale 2023, un vero e proprio viaggio sensoriale fra morte e rinascita che affronta il tema della reincarnazione dal punto di vista buddhista tibetano; il film indipendente Il tavolino di vetro di 'Caye Casas', un horror arthouse che sfugge ai cliché del genere, raccontando la tragedia domestica di una coppia di neogenitori che, nello scegliere di acquistare un tavolino, prenderanno la peggiore decisione della loro vita. Dopo l’anteprima al festival, i film usciranno in sala distribuiti da Exit Media. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)