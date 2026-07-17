Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cina, frana a Chongqing: almeno 8 morti e 34 dispersi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una frana ha travolto la contea di Pengshui, nella municipalità cinese di Chongqing, provocando almeno otto vittime e lasciando 34 persone disperse. Secondo quanto riferito dall’emittente statale Cctv, il cedimento si è verificato intorno alle 9:10 ora locale (le 3:10 in Italia), interessando una zona residenziale e commerciale ai piedi di una montagna. Oltre 800 soccorritori sono stati mobilitati per le operazioni di emergenza: 18 persone rimaste intrappolate sono state estratte dalle macerie, ma otto di loro sono state dichiarate morte. 

Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato alle autorità di accelerare gli accertamenti sulle cause del disastro e di “individuare ed eliminare i rischi di calamità geologiche e altri potenziali pericoli”. L’area colpita è caratterizzata da un terreno montuoso e ripido, definito da un funzionario locale come “imprevedibile”, con la presenza di rocce ancora instabili lungo i versanti. Il governo ha stanziato 50 milioni di yuan (oltre 7 milioni di euro) per sostenere le operazioni di soccorso e fornire assistenza ai residenti colpiti. La tragedia arriva meno di due settimane dopo un’altra frana nella provincia nord-occidentale del Gansu, dove 21 delle 33 persone coinvolte avevano perso la vita. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Italiani morti alle Maldive, spunta nuova ipotesi: “Sub risucchiati nelle grotte da effetto Venturi”

19 Maggio 2026

Governo Uk, Starmer sempre più in crisi: Streeting in campo, Burnham attende il via libera

15 Maggio 2026

Zverev, pausa insulina contro Cobolli in finale Roland Garros

7 Giugno 2026

Napoli, crolla un ballatoio alle Vele di Scampia. 2 morti e 13 feriti. Manfredi “Indagine farà chiarezza”

23 Luglio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno