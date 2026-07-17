Canada, oltre 200 incendi fuori controllo: fumo ‘invade’ gli Usa

(Adnkronos) – Oltre 200 incendi boschivi sono fuori controllo in Canada, in particolare nella provincia dell’Ontario, da dove parte il fumo che ‘invade’ il nord-est degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati del Centro interagenzie canadese per gli incendi forestali (Ciffc), 207 incendi sono fuori controllo in tutto il paese, su un totale di 897 incendi attivi. Quasi 2,8 milioni di ettari sono andati in fumo dall’inizio dell’anno, secondo gli ultimi dati ufficiali del governo federale. La situazione è particolarmente critica in Ontario, dove oltre 80 incendi boschivi sono fuori controllo, ha dichiarato il premier Doug Ford ai giornalisti.

Ieri l’Ontario ha richiesto assistenza federale e sta ricevendo supporto dai vigili del fuoco di altre province, tra cui Alberta e Yukon. Più di 80 aerei antincendio ed elicotteri sono stati dispiegati in Ontario per combattere le fiamme. Altri 39 velivoli sono pronti a decollare verso le zone remote inaccessibili via terra per evacuare le comunità abitate principalmente da popolazioni indigene. Finora, gli incendi non hanno causato vittime.

Il fumo degli incendi, trasportato dal vento, ha causato un inquinamento atmosferico estremo nella Greater Toronto Area, la città più popolosa del Canada, e negli Stati Uniti orientali. Secondo i dati raccolti dalla società svizzera IQAir, Detroit, Chicago e Washington erano tra le città più inquinate al mondo oggi. Il Servizio Meteorologico Canadese ha avvertito che la qualità dell’aria a Toronto, che era “migliorata” stamattina, “tornerà a essere molto scarsa” in serata e potrebbe rimanere tale per tutto il fine settimana.

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