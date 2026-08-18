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Cina, aggiunte 8 banche nell’elenco degli operatori con yuan digitale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La banca centrale cinese ha annunciato ieri di aver aggiunto otto banche all’elenco delle istituzioni autorizzate a operare con lo yuan digitale.

La misura punta a rendere più inclusivi i servizi legati allo yuan digitale e a soddisfare la domanda del pubblico di servizi sicuri, convenienti ed efficienti in questa valuta, secondo la Banca popolare cinese (PBOC).

I nuovi operatori, tra cui Ping An Bank, Hengfeng Bank, China Bohai Bank, Bank of Shanghai, Bank of Hangzhou, Huishang Bank, Bank of Changsha e Guangxi Beibu Gulf Bank, saranno collegati al sistema dello yuan digitale della banca centrale.

Le banche inizieranno a offrire servizi in yuan digitale una volta completati i preparativi operativi e tecnici.

Con questa espansione, il numero delle istituzioni autorizzate a operare con tale valuta sale a 30.

La banca centrale ha affermato che continuerà ad ampliare il numero degli operatori, con l’obiettivo di creare un ambiente di concorrenza aperto, inclusivo e leale per lo sviluppo dello yuan digitale.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
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