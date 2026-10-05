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Ciclista muore nel Milanese, è stato investito da un furgone

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Incidente mortale nella mattinata di oggi, lunedì 5 ottobre, a Cerro Maggiore, nel Milanese. La vittima, un ciclista ancora da identificare, stava pedalando in via San Clemente, quando è stato investito da un furgone. Il mezzo, guidato da un 54enne di Cerro Maggiore, proveniva dallo stesso senso di marcia della bicicletta.  

Dopo l’incidente, avvenuto poco prima delle 7, l’automobilista si è fermato a prestare soccorso. Per il ciclista, però, non c’era più niente da fare. Inutili i soccorsi dei sanitari, che ne hanno potuto solo constatare il decesso. La vittima è ancora da identificare e le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione locale.  

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