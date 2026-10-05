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Nations League, oggi Francia-Belgio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Big match in Nations League. Oggi, lunedì 5 ottobre, la Francia ospita il Belgio – in diretta tv e streaming – nella quarta giornata del torneo per Nazionali. La squadra di Zidane è reduce dal pareggio interno contro l’Italia, che ha fermato i Bleus sull’1-1 a Parigi, mentre quella di Van Bommel ha battuto per 3-0 la Turchia, che stasera se la vedrà proprio con gli azzurri, in casa. 

 

La sfida tra Francia e Belgio è in programma oggi, lunedì 5 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Francia (4-3-3): Maignan; Kalulu, Lacroix, Jacquet, Truffert; Camavinga, Da Cunha, Cherki; Olise, Dembelé, Doué. Ct: Zidane. 

Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, De Bruyne, Vanaken; Moreira, De Ketelaere, Godts. Ct: Van Bommel. 

 

Francia-Belgio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
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Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

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