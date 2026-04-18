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Chiara Balistreri: “Il mio ex fidanzato Gabriel è ai domiciliari, ho paura e sono arrabbiata”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
“Sono in lutto. Ho paura e sono arrabbiata”. Chiara Balistreri sarà ospite oggi, sabato 18 aprile, a Verissimo per raccontare la sua storia, cominciata nel 2022 con una denuncia e un ricovero in ospedale dopo aver subito violenze fisiche da parte del suo ex compagno. 

La giovane, pochi giorni fa, era apparsa in lacrime sui social dopo aver ricevuto una comunicazione dalla polizia: il suo ex fidanzato, Gabriele Constantin, è uscito del carcere. L’uomo è stato condannato in appello per maltrattamenti e lesioni a cinque anni e nove mesi, e ora ha ottenuto di scontare il resto della pena agli arresti domiciliari, nell’abitazione della madre. La stessa casa in cui – come ha ricordato la ragazza – “sono quasi morta, dove ci sono due bambine minori, dove io ho preso botte per cinque anni”. 

“Questa è una sconfitta per me e per tutte quelle donne che rompono il silenzio con tanto coraggio e sofferenza”, ha raccontato la giovane ospite di Silvia Toffanin. “Gabriel mi ha denunciato per diffamazione. Pensa di tapparmi la bocca, ma io continuerò a parlare e a raccontare la verità”.  

“La cosa assurda è – ha aggiunto la giovane – che gli siano stati concessi gli arresti domiciliari nonostante la sua condotta violenta in carcere e nonostante sia già evaso una volta dai domiciliari”.  

Balistreri ha concluso con un messaggio di speranza: “Spero un giorno di sedermi su questa sedia e poter dire: ‘È tutto finito’”. 

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