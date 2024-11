Chi sono i genitori di Shaila Gatta: tutto su papà Cosimo e mamma Luisa

Chi sono i genitori di Shaila Gatta, concorrente del Grande Fratello 2024: tutto su papà Cosimo e mamma Luisa.

Shaila Gatta, indipendente da tanti anni, è profondamente legata ai genitori che, per permetterle di realizzare i suoi sogni e di studiare danza, hanno fatto tantissimi sacrifici. Nella casa del Grande Fratello 2024, Shaila ha già parlato della propria famiglia ricevendo anche la sorpresa di mamma Luisa che lei definisce “il suo porta fortuna ma anche il suo punto di riferimento”. Shaila ha anche una sorella, Jessica, che la resa zia del piccolo Andrea, ma chi sono i genitori della concorrente del Grande fratello 2024?

“Mio padre Cosimo è autista Asl, mamma Luisa ha fatto per anni la sarta in casa, soldi non ce n’erano tanti e per poter studiare danza alla Scuola Harmony di Napoli ho dovuto fare molte rinunce“, ha raccontato la ballerina in un’intervista.

Shaila Gatta e il rapporto con papà Cosimo e mamma Luisa

“Ogni volta che torno a Napoli dormo sempre nel lettone con i miei genitori”: Shaila gatta descrive così il suo legame viscerale con papà Cosimo e mamma Luisa a cui è fortemente legata. Se con la madre ha un rapporto più confidenziale, con papà è un legame unico al punto da portare nel cuore il ricordo di un tramonto visto insieme a lui e senza nessun altro della famiglia. All’interno della casa, in un momento di fragilità dopo il ritorno dalla Spagna dove è esplosa la passione con Lorenzo Spolverato, Shaila ha spiegato di sentire fortemente la mancanza del padre e di aver bisogno sia di un suo abbraccio che delle sue parole di conforto dopo le critiche ricevute per aver chiuso il rapporto con Javier Martinez e aver cominciato la storia con Lorenzo Spolverato ricevendo già l’approvazione della mamma del 28enne milanese.

Da mamma Luisa, invece, ha già ricevuto una splendida sorpresa e con lei ha vissuto un momento speciale nella casa del Grande Fratello 2024. Prima di incontrare mamma Luisa, nella casa più spiata d’Italia, Shaila ha detto: “Non avevamo tanti soldi, ma i miei genitori hanno sempre cercato di non farci mancare niente, di farci essere delle bambine felici. Se dovessi descrivere l’amore in una parola lo farei con la parola di mia madre. Se io oggi sono qui lo devo soprattutto ai miei genitori che non mi hanno mai lasciata sola. Questa è una ricchezza che in pochi hanno la fortuna di avere, una famiglia che si sacrifica per il bene dei propri figli”.