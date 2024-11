Shaila e Lorenzo, baci e parole importanti al Grande Fratello: arriva la sentenza della mamma di lui

Shaila e Lorenzo sempre più uniti al Grande Fratello: tra i due non mancano baci e parole importanti. Poi la reazione della mamma di lui.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono sempre più vicini e complici nella casa del Grande Fratello 2024. Pur non volendo ancora attribuire titoli al loro rapporto, Shaila e Lorenzo stanno vivendo liberamente il loro rapporto anche se i giudizi degli altri concorrenti cominciano ad essere pesanti. Di fronte alle durissime critiche degli altri concorrenti nei confronti di Shaila, Lorenzo si è schierato in prima linea difendendola contro tutto e tutti. “Nessuno si è messo dalla sua parte, 20 persone tutte contro di lei e allora lo faccio io”, ha sbottato Lorenzo durante un confronto con Helena Prestes.

Shaila, da parte sua, non perde occasione per rassicurare Lorenzo che non nasconde di avere paura. “Ti guardo e sono felice. Mi piace tutto di te”, le parole di Shaila a cui, Lorenzo ha ribadito lo stesso concetto. Un rapporto, dunque, che sta crescendo giorno dopo giorno e che potrebbe diventare molto importante come sottolinea la mamma di Lorenzo.

Le parole della mamma di Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta

Intervistata da Giada De Miceli su Radio Radio nel programma Non Succederà più, la mamma di Lorenzo Spolverato ha espresso la propria opinione su Shaila Gatta. La signora Cristina riconosce gli errori commessi da Shaila nella gestione del rapporto con Javier Martinez, ma spiega di aver visto subito l’interesse del figlio nei confronti dell’ex velina di Striscia la Notizia.

“L’ho capito dal modo in cui si poneva, dagli occhi con cui la guardava, per lei c’era quella cosa in più rispetto alle altre inquiline. Da mamma questa cosa qui l’avevo notata, sapevo sarebbe scoppiata la passione. Quando parla il cuore è un disastro. Dai suoi sguardi si vedeva, io subito do detto “lui perderà la testa per lei. Poi che uno non volesse perché è un periodo in cui non vuole legami, quando il cuore parla è un disastro. Anche lei sembrerebbe molto presa. In Spagna si sono lasciati andare, tutti e due erano molto attratti l’una dall’altro. Loro sono in quella bolla “non c’è nessuno tranne noi”, le parole della mamma di Lorenzo.

“Secondo me se non crollano lì dentro potrebbero durare nel tempo. Da qui a quando usciranno non si sa, però li vedo proprio presi. Come si fa a fingere in tanti momenti della giornata con quella passione? Oltre a Shaila, non c’è nessuna che potrebbe interessare a Lorenzo. Lui è stato fulminato, si potrebbe innamorare”, ha concluso.