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Checco Zalone arriva su Netflix con ‘Buen Camino’, l’annuncio con un video con tutti i suoi personaggi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Dopo aver sbancato i botteghini e riscritto l’ennesimo record nelle sale italiane, ‘Buen Camino’ – ultimo film di Gennaro Nunziante con protagonista Checco Zalone – è pronto a una nuova vita: dal 29 aprile sarà disponibile su Netflix. E non arriva da solo. La piattaforma ha deciso di mettere a catalogo tutta la filmografia di Zalone, da ‘Cado dalle nubi’ a ‘Che bella giornata’, da ‘Sole a catinelle’ a ‘Quo Vado?’, fino a ‘Tolo Tolo’. Una vera maratona comica. 

Per scaldare il pubblico, Netflix ha diffuso anche un video inedito in cui tutti i personaggi iconici di Checco “si incontrano” e si danno appuntamento proprio al 29 aprile. Un crossover che i fan aspettavano da anni. 

In Buen Camino troviamo un Checco Zalone in versione erede viziato: figlio unico di un ricchissimo produttore di divani, vive tra piscine, ville di lusso, una fidanzata modella e un esercito di filippini a servizio. Una vita perfetta, anzi perfettissima. O quasi. 

 

L’unica cosa che gli manca è Cristal, la figlia minorenne scomparsa nel nulla. Chiamato a Roma dalla ex moglie Linda, Checco si ritrova per la prima volta a fare il padre sul serio. E non è semplice, visto che della vita di Cristal non sa praticamente nulla. 

A dargli una mano (si fa per dire) è Corina, la migliore amica della ragazza, che Checco riesce a corrompere quel tanto che basta per scoprire la verità: Cristal è partita per la Spagna. Per fare cosa? Per percorrere gli 800 km del Cammino di Santiago, da pellegrina, alla ricerca di un senso. 

Per Checco è pura follia. Ma non ha scelta: deve seguirla. E così si ritrova a camminare tra sentieri assolati, ostelli fatiscenti, pioggia, freddo, paesini sperduti e pasti improvvisati. Un mondo lontanissimo dal suo yacht e dalle sue comodità. Ma è proprio lì, nella fatica e nella lentezza, che proverà a ricucire il rapporto con sua figlia. E forse anche con se stesso. 

Nel film, accanto a Checco Zalone che è anche, come sempre, protagonista del suo film, ci sono Beatriz Arjona e Letizia Arnò. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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