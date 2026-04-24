Ricerca e architettura, allo Spallanzani prende forma il nuovo polo dei laboratori

Un progetto che guarda al futuro della sanità e della ricerca scientifica approda all’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia. Domani alla Casa dell’Architettura sarà presentato il progetto vincitore del concorso internazionale per il nuovo Polo dei Laboratori Rita Levi Montalcini dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani IRCCS, intervento destinato a rafforzare una delle eccellenze italiane nella lotta alle malattie infettive.

A firmare la proposta selezionata tra 73 candidature è il giovane studio Tanaka | Tomidei, protagonista di una visione che punta su innovazione, sostenibilità e funzionalità scientifica. Il nuovo complesso laboratoriale nasce per potenziare ricerca avanzata, prevenzione e capacità di risposta sanitaria, in un contesto in cui le infrastrutture della conoscenza diventano asset strategici.

L’appuntamento romano non sarà soltanto la presentazione di un progetto, ma anche un momento di confronto sul valore dell’architettura pubblica come motore di qualità e trasformazione. Accanto all’illustrazione del progetto vincitore, spazio ai finalisti, alla giuria e ai rappresentanti delle istituzioni, fino all’inaugurazione della mostra che raccoglie tutte le proposte del concorso.

Un passaggio che segna non solo una tappa progettuale, ma l’avvio simbolico di un’opera destinata a rafforzare il ruolo dello Spallanzani nel panorama della ricerca biomedica internazionale.