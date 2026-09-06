Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Centrosinistra, Conte “Avanti su lavoro e ambiente”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Settembre 2026
Meno di un minuto

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Rassicuro tutti: abbiamo già lavorato insieme e accumulato proposte significative sul lavoro, clima, ambiente, interventi fondamentali. Penso alla legge sul conflitto d’interessi”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo al panel dedicato alle opposizioni al Forum Teha di Cernobbio. “Sulla politica estera, le nostre posizioni sono chiare. Riteniamo che nè l’Europa nè i cittadini traggano vantaggi nel proseguire un escalation militare, che sta portando a una politica di riarmo che sta drenando tante risorse”, conclude.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma, Raggi “Ad ottobre le Città Metropolitane europee ospiti a Palazzo Valentini”

19 Maggio 2018

Colosimo (Corte Conti): “Bene arrivo Ryanair a R.Calabria, adesso necessari servizi”

16 Febbraio 2024

Capodanno 2024, il pediatra: “Con i bimbi no a botti e ‘stelline’, non esistono fuochi sicuri”

31 Dicembre 2023

Brignone chiude qui la stagione “Ho chiesto molto al mio corpo”

2 Marzo 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno