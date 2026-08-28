“C’è un gatto in autostrada”, l’operazione di salvataggio (riuscita) a New York

(Adnkronos) –

Un gatto ha rischiato di essere investito in autostrada. è successo sulla Sunrise Highway, l’autostrada che percorre Long Island, a New York, dove nei giorni scorsi alcuni automobilisti avevano notato un gatto rannicchiato sullo spartitraffico al centro della strada.

A salvare l’animale ci ha pensato John Bebacker, un volontario locale che si occupa proprio di soccorso animali: “Era una scena terrificante”, ha scritto in un post su Facebook l’uomo, che, con l’aiuto di alcuni agenti del dipartimento di polizia, ha bloccato il traffico e si è precipitato verso il gatto.

“Temevo molto che il gattino scappasse via”, ha raccontato Debacker al media americano ‘The Dodo’, “per fortuna mi sono avvicinato di soppiatto alle sue spalle ed è andato tutto liscio.” L’uomo ha esaminato poi il gatto e ha scoperto che aveva riportato qualche graffio dovuto all’impatto con l’asfalto. L’ha tenuta a casa per otto settimane: “All’inizio era molto irruenta», ha raccontato, “poi si è calmata parecchio”.

Debacker si è quindi coordinato con un rifugio per animali locale, che ha preso in carico il gatto, che al momento attende di essere adottata.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)