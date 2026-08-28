Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sorteggio Conference, l’Atalanta sfiderà l’Ajax in trasferta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
1 minuto di lettura

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – L’Atalanta affronterà l’Ajax in
trasferta. Questo quanto stabilito dal sorteggio effettuato a
Montecarlo per la Conference League 2026-27. I nerazzurri di Sarri, oltre l’Ajax in trasferta, affronteranno in casa Pafos (Cipro), Kairat Almaty (Kazakistan) e Mjallby (Svezia), mentre lontano da Bergamo dovranno vedersela anche con Borac (Bosnia) e Riga (Lettonia).
Il format prevede una fase campionato con tabellone a 36 squadre (6 gare per ogni squadra, tre in casa e tre in trasferta) e classifica unica: prima giornata il 15 ottobre, ultimo turno il 17 dicembre. Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al 24° posto disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta (18 e 25 febbraio) – accoppiamenti determinati secondo la stessa classifica – e le vincitrici accedono agli ottavi di finale. Da quel momento in poi, la competizione proseguirà con la classica formula a eliminazione diretta fino alla finale del 2 giugno al Besiktas Park di Istanbul.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Capodanno Biella, il testimone: “Pozzolo era allegro, ha sparato lui”

3 Gennaio 2024

Puskas beffa la Fiorentina nel finale: 3-3 al Franchi

23 Agosto 2024

Mediobanca: 80 anni dalla fondazione – pionierismo tra credito a consumo e cultura finanziaria

10 Aprile 2026

Il ‘sosia’ di Trump è un bufalo. E verrà ucciso presto

21 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno