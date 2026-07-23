Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Caso Roggero, Sorveglianza fissa udienza su differimento pena. Salvini: “Candidatura? Lega valuta”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l’udienza per discutere dell’istanza di differimento della pena, presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere che da venerdì scorso sta scontando nel carcere di Bollate la pena definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo. L’udienza in camera di consiglio e a porte chiuse è fissata per le 9 della mattina. Il gioielliere potrà essere presente in aula. 

La richiesta di differimento pena, in attesa che si definisca la richiesta di grazia, è stata presentata dal legale, Stefano Marcolini, al Tribunale di Sorveglianza di Torino venerdì scorso, poche ore prima che il 72enne si costituisse nel carcere e poi reiterata lunedì ai magistrati milanesi. 

 

“Vedo che sulla questione della possibile candidatura di Mario Roggero si sta sollevando sul web un dibattito del tutto surreale. L’ho detto e lo ribadisco: ritengo Mario Roggero un uomo perbene, che ha lavorato onestamente tutta la sua vita, che non merita di stare in carcere. E, se fosse possibile, lo candiderei senza alcuna esitazione”, scrive intanto scrive sui social il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini. 

“Per questo, lo ripeto, la Lega è disposta a valutarne la candidatura. ‘Valutare’, appunto. La legge lo impedisce, dicono alcuni. E’ quasi impossibile, dicono altri. Bene: anche solo ci fosse una possibilità su un milione, la Lega è disposta a prenderla in considerazione. Tutto qui. Il resto – continua il leghista – sono speculazioni giornalistiche, giuristi di X e meme dei soliti di sinistra”  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Urso: “Prima pietra per far diventare Brindisi polo della transizione”

6 Luglio 2026

Pomezia, Largo Columella: riprendono i lavori di ripristino della condotta fognaria  

30 Agosto 2018
carceri

Porta droga a familiare detenuto in carcere a Regina Coeli, rumeno arrestato

27 Luglio 2022

Sinner, il suo paese lo aspetta: “Felicissimi e orgogliosi, festa al suo ritorno”

28 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno