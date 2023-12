Caso Ferragni, anche Procura di Prato ha aperto un fascicolo di indagine

(Adnkronos) – La Procura di Prato ha aperto un fascicolo di indagine sul caso del pandoro Balocco 'Pink Christmas' firmato da Chiara Ferragni. La notizia riportata oggi dalla stampa locale è stata confermata da fonti inquirenti all'Adnkronos. Dopo la Procura di Milano, competente territorialmente, anche il procuratore facente funzione della città toscana, Laura Canovai, ha aperto un'inchiesta a modello 45, ovvero senza ipotesi di reato e senza indagati, come atto dovuto per l'obbligatorietà dell'azione penale a seguito dell'esposto che l'associazione di consumatori Codacons ha presentato all'autorità giudiziaria in tutta Italia, compresa la Procura di Prato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

