Conference League, Ferencvaros-Fiorentina 1-1: viola chiudono primi

(Adnkronos) – La Fiorentina pareggia 1-1 in casa del Ferencvaros nell'ultima giornata della fase a gironi di Conference League e chiude il Gruppo F al primo posto con 12 punti, a +2 sugli ungheresi che andranno ai playoff con le squadre che scendono dall'Europa League. Padroni di casa in vantaggio con Zachariassen al 3' ma la squadra di Italiano trova il pari qualificazione con Ranieri al 28'. Gara però sfortunata per Nico Gonzalez, costretto a uscire in barella al 20' del primo tempo per un problema muscolare alla coscia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...