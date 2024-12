Eleonora Abbagnato, chi è il marito dell’étoile: volto famosissimo della tv

Eleonora Abbagnato, chi è il marito dell’étoile? non tutti lo sanno, ma è un personaggio molto noto dalla carriera lontana dalla moglie

Eleonora Abbagnato, étoile di fama internazionale e apprezzata interprete del balletto classico, si appresta a essere una delle ospiti d’onore della trasmissione “Amici 24”. La sua partecipazione è attesa con grande interesse, non solo dagli appassionati di danza ma anche dal grande pubblico televisivo.

Al centro dell’attenzione non c’è solo la sua carriera artistica, ma anche la sua vita privata, in particolare l’uomo che ha conquistato il suo cuore: Federico Balzaretti, ex calciatore professionista e volto noto del panorama sportivo italiano.

Federico Balzaretti, il marito di Eleonora Abbagnato

Nato a Torino il 6 Dicembre 1981, Federico Balzaretti ha iniziato il suo percorso nel mondo del calcio fin da giovanissimo, entrando a far parte delle giovanili del Torino FC. La sua carriera lo ha visto passare attraverso vari club prestigiosi, tra cui Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma, oltre a vestire la maglia della Nazionale italiana. Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2015, Balzaretti ha intrapreso la carriera da opinionista sportivo e successivamente quella da dirigente sportivo, ricoprendo ruoli importanti in diverse squadre.

La storia d’amore tra Federico Balzaretti ed Eleonora Abbagnato sembra uscita direttamente dalle pagine di un romanzo rosa. I due si sono uniti in matrimonio il 13 Giugno 2011, in una cerimonia tenutasi nel suggestivo Palazzo dei Normanni a Palermo. Dalla loro unione sono nati due figli, Julia e Gabriel, arricchendo la famiglia che includeva già le due figlie avute da Balzaretti in una precedente relazione. Eleonora Abbagnato ha espresso il suo impegno emotivo nei confronti delle figlie del marito, cresciute con amore e dedizione.

La vita di coppia tra Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti non è stata sempre semplice, soprattutto a causa delle esigenze lavorative che li hanno spesso tenuti lontani. Nonostante le difficoltà, i fine settimana sono diventati momenti preziosi per riunire la famiglia. Entrambi, impegnati nelle loro rispettive carriere professionali, hanno dimostrato che l’amore e l’impegno possono superare ogni ostacolo, mantenendo saldo il legame che li unisce.