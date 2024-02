Carlo III, Harry è già ripartito per la California: solo 24 ore a Londra

(Adnkronos) – E' durata appena 24 ore la visita del principe Harry a Londra, arrivato ieri verso le 12 dagli Stati Uniti, appena appresa la notizia che re Carlo III ha un cancro. Harry, a quanto riporta la Bbc, stato visto oggi all'aeroporto di Heatrow da dove sarebbe ripartito per la California. I suoi collaboratori non hanno fatto commenti, ma sembra che il duca di Sussex sia già sul volo di ritorno verso casa dove è rimasta la moglie Meghan con i figli Archie e Lilibet. Harry ha incontrato il padre ieri per 45 minuti nella residenza reale di Clarence House. Poco dopo re Carlo e la regina Camilla sono partiti in elicottero per la loro residenza di Sandringham. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...