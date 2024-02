Sanremo, tweet con body shaming verso Big Mama: Rai apre provvedimento su giornalista

(Adnkronos) – La Rai annuncia l'apertura di un provvedimento disciplinare per body shaming nei confronti di un suo giornalista dopo un tweet che ieri sera ironizzava sull'outfit di Big Mama per Sanremo 2024. "L’Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio appena appresa la notizia del tweet denigratorio nel confronti di una artista in gara, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista per body shaming", la nota della Rai. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

