Tajani “Von der Leyen otterrà la fiducia dal Parlamento Europeo”

ROMA (ITALPRESS) - "Grazie a Inclusione Donna iniziamo in maniera ufficiale un percorso sulla valutazione dell'impatto di genere. È un modo nuovo di approcciare le politiche che dovrebbe essere adottato da tutte le amministrazioni e via via, a scalare, anche dalle singole società private, per capire quanto ogni misura, ogni riforma, ogni iniziativa possa incidere […]