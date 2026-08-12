Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Capannori, uomo trovato morto accanto a una bicicletta: si indaga per incidente stradale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un uomo di età apparente tra i 30 e i 40 anni è deceduto questa mattina in via delle Ville, a Capannori (Lucca). L’allarme è scattato alle ore 9.41 per la presenza di una persona a terra con un trauma cranico.  

Accanto all’uomo è stata trovata una bicicletta. Tra le ipotesi al vaglio c’è quindi quella di un incidente stradale, ma la dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire.  

Sul posto sono intervenute un’automedica di Lucca e un’ambulanza. I sanitari, nonostante l’intervento, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Della vicenda sono state informate le forze dell’ordine, intervenute per gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Elezioni amministrative, seggi chiusi: ecco i dati sull’affluenza alle urne

10 Giugno 2018

Energia più cara e rischio stagflazione in Europa con la guerra in Iran

9 Marzo 2026

Sanremo 2024, Amadeus: “Sarà il mio ultimo festival”

3 Dicembre 2023
guidonia

Roma: incidente sul lavoro a Guidonia, 41enne muore cadendo da tetto capannone

2 Novembre 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno