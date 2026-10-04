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Calenda: “Idee chiare su politica estera, ecco i miei 5 punti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Carlo Calenda fissa i 5 punti chiave attorno ai quali si sviluppa il Centro Liberale. “Lontani da questo spettacolo triste della destra indecisa a tutto e della sinistra populista; dalle beghe tra Conte, Renzi, De Luca, Bonelli, Onorato e Bettini, dalle boutade di Salvini e dalla mediocrità di Urso, stiamo dando vita all’unica alternativa al bipopulismo”, scrive il leader di Azione in un post su X.  

“Con Pina Picierno, Giuseppe Benedetto, gli Europeisti e tanti altri stiamo costruendo un Centro liberale, popolare ed europeista che ha idee chiare sui valori di fondo della nostra politica estera”, scrive Calenda, indicando i 5 punti chiave del ‘programma’. “1) Armi all’Ucraina per tutto il tempo che serve a fermare Putin; 2) Partecipazione con i volenterosi alla costruzione della Nato europea; 3) rimozione del diritto di veto in seno al Consiglio europeo verso la costruzione di un’Europa federale; 4) Adeguamento della spesa militare alle necessità di difesa italiane ed europee; 5) radicale cambiamento del green deal, reshoring della manifattura e investimento sul nucleare”, scrive il leader di Azione. “Sul resto si può discutere e fare compromessi, sulla politica estera (militare, economia e commerciale), in questa epoca di imperi che voglio smembrare l’Ue, occorre avere le idee chiare. Chi si è stancato delle titubanze e ipocrisie della destra e della sinistra è benvenuto. Avanti”, conclude. 

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