Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Caldo estremo sull’Italia, due città in allerta massima e 6 bollini arancioni: il bollettino

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il caldo africano non molla e continua a soffocare l’Italia. Nella giornata di oggi, domenica 12 luglio, sono due i bollini rossi, indice di massima allerta, in altrettanti capoluoghi tra i 27 monitorati dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Sei, quindi, le città in allerta arancione e ben 18 i bollini gialli. Diminuiscono intanto i bollini verdi, che passano dai cinque di ieri ai due di oggi. 

Come spiegano gli esperti, a colpire duro è l’anticiclone subtropicale, che da oggi torna a dominare lo scenario meteorologico italiano, aprendo la strada a una nuova fase di caldo intenso destinata a interessare gran parte del Paese per tutta la prossima settimana. 

 

Due le città oggi in allerta massima – il livello 3, che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche: si tratta di Firenze e Perugia, entrambe con bollino rosso da tre giorni consecutivi. 

Sei, quindi, i capoluoghi in allerta arancione: sono Bologna, Bolzano, Frosinone, Rieti, Roma e Torino. Diciotto le città in giallo: si tratta di Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Trieste e Viterbo. In verde, infine, Venezia e Verona. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Caso Miss Italia e Ditonellapiaga, Patrizia Mirigliani non si ferma: “Valuteremo come procedere”

13 Aprile 2026

Litorale romano, iniziato il “Servizio di monitoraggio della costa”

18 Luglio 2018

Trovato morto carbonizzato ad Agliana, si indaga per omicidio

10 Gennaio 2024

Personale del Comune di Pomezia, 93 assunti a tempo pieno e indeterminato dal 1 gennaio 2018

29 Novembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno