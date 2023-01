Calciomercato Juventus, tra suggestioni e obiettivi

Nonostante le note questioni legate alla dirigenza, sono molti i temi di mercato di cui si parla attorno alla Juventus. Gli eventuali movimenti riguardano per lo più rinnovi e nomi in uscita, ma non lasciano vuoto il taccuino su cui sono iscritti i possibili nuovi acquisti.

Rinnovi: la situazione

Sono molti i calciatori coinvolti nel nodo rinnovi. Il primo che non sarà più un tesserato della Juventus sarà il giovane Mohamed Ihattaren, un colpo che si prospettava essere di grande importanza per il futuro bianconero. Così non è stato: in seguito alle note questioni private del giocatore ed ai prestiti non andati a buon fine alla Sampdoria e all’Ajax, il giocatore è fuori dal progetto di Madama. Per il centrocampista offensivo olandese di 21 anni, secondo TuttoJuve, si cerca una nuova destinazione definitiva.

Nemmeno Angel Di Maria vede il proprio futuro prossimo in bianconero, ed è risaputo il suo desiderio di tornare alle sue origini, ovvero al Rosario Central. Il trentaquattrenne argentino, stando alle indiscrezioni di Tyc Sports, opterebbe per una tappa intermedia prima del ritorno in madrepatria. Su di lui c’è l’interesse di Botafogo, Internacional e alcuni club dell’Arabia Saudita.

Se Massimiliano Allegri aveva chiesto il rinnovo di Alex Sandro, dalle ultime notizie che arrivano dalla Continassa, questi sarebbe invece distante dalla firma. È Nicola Balice a sostenere che non ci sia all’orizzonte il prolungamento di contratto, ma con un particolare non da poco. È già presente un’opzione per allungare la permanenza di un anno in automatico, a seguito del raggiungimento di determinati obiettivi.

Per quanto riguarda invece Adrien Rabiot, la società sarebbe pronta a fare uno sforzo economico superiore ai 7 milioni annui. Il contratto è in scadenza nel 2023 e il francese è considerato dal tecnico come uno dei pilastri su cui costruire il nuovo corso bianconero, secondo SkySport. A differenza di alcune voci, il centrocampista non avrebbe totalmente chiuso le porte ad un proseguimento con la Juventus, anche se rimane una situazione complicata.

Chi può partire e chi resta

L’anello sacrificabile della catena porta il nome di Weston McKennie: lo statunitense non è incedibile ed è il profilo che più promette monetizzazione da un’eventuale partenza. Attorno a lui, per il Corriere di Torino, la sirena più forte è stata quella del Bournemouth, che avrebbe offerto una somma vicina ai 40 milioni di euro. Il calciatore, però, non è convinto di tale destinazione e vorrebbe rimanere in un top club. Le altre squadre interessate sono Borussia Dortmund, Chelsea e Tottenham.

Il giovane più corteggiato della Juventus è Matias Soulé, cercato da più squadre tra l’estero e l’Italia. La società, però, è soddisfatta dei progressi proposti dall’argentino e per Romeo Agresti c’è fiducia nei suoi confronti. Sicuramente non lascerà la squadra in questa sessione di mercato.

Come il talentino della Vecchia Signora, anche per Daniele Rugani è stato sondato il terreno da parte di alcune squadre d’Europa, ma la partenza in questa finestra è da escludere. Agresti ricorda infatti la precaria condizione fisica di Bonucci: il capitano durante la stagione ha subito diversi stop e il difensore italiano di 28 anni ha dimostrato solidità e atteggiamento nella scorsa partita contro l’Udinese.

In entrata: a tutto centrocampo

Il pallino delle manovre di mercato della Juventus è sicuramente il centrocampo. Sono due i nomi principali che circolano per il reparto, più uno che andrebbe a rinforzare la zona laterale arretrata.

Per la fascia destra il nome di gennaio sembra essere Rick Karsdorp, tagliato fuori dal progetto dalla Roma di Mourinho. Secondo SkySport, però, la distanza tra domanda e offerta è considerevole. Con la scadenza del contratto a fine anno dell’olandese, la Juventus non andrebbe oltre ai 5 milioni, la metà di quanto chiede la società giallorossa. Per ora, nessun segno di avvicinamento.

Tramontata la suggestione riguardante Enzo Fernandez, la Juventus starebbe ora considerando l’altro centrocampista campione del mondo, Rodrigo De Paul. A lanciare la bomba è Mundo Deportivo, il quale sostiene che la valutazione dell’Atletico Madrid si aggiri intorno ai 35 milioni. Ad oggi, però, è un’ipotesi alquanto improbabile: come scrive Francesco Castaldi, De Paul è sì un nome gradito ad Allegri, ma è di fatto un’operazione in cui è rischioso avventurarsi. Quel che c’è di vero è che gli agenti dell’argentino stiano cercando una nuova destinazione per il loro assistito.

Il vero obiettivo, ormai da anni, della Juventus per il centrocampo è indubbiamente Sergej Milinković-Savić. Sebbene il serbo certamente non arriverà a gennaio, un’indiscrezione suggerisce qualcosa sul suo futuro: per il Corriere Dello Sport, il contratto con la Lazio, in scadenza il prossimo anno, non verrà rinnovato. È dunque aperta la strada verso l’addio, seppur non come parametro zero: spetterà dunque alla dirigenza biancoceleste gestire la situazione.

