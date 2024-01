Calciomercato Juve, salta passaggio di Kean all’Atletico Madrid

(Adnkronos) – È sfumato il passaggio di Moise Kean all’Atletico Madrid. Secondo quanto riporta Sky Sport la trattativa per il trasferimento in prestito dell’attaccante della Juventus si era bloccata nelle ultime ore del calciomercato di gennaio 2024 e adesso è definitivamente saltata. L'attaccante bianconero – fermo da un mese per un problema alla tibia – ieri ha svolto test fisici approfonditi nella capitale spagnola. Lo staff medico dell'Atletico ritiene che i tempi per poterlo schierare in campo siano più lunghi rispetto a quelli previsti in Italia. Per riatletizzarlo dopo l’infortunio servivano ancora alcune settimane. E così, nonostante continui contatti tra i due club per sbloccare la situazione, il club spagnolo ha deciso di non attendere Kean, che era a Madrid da domenica e ha assistito alla sfida vinta 2-0 dall'Atletico contro il Valencia al 'Wanda Metropolitano', dunque fa ritorno a Torino, ma non è detto che resti alla Juventus. Potrebbe comunque partire, se verrà trovata una soluzione alternativa, in questa sessione di mercato. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...