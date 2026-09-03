Calciomercato da record anche grazie al Mondiale, quasi 10 miliardi di dollari spesi e oltre 12.500 trasferimenti

(Adnkronos) –

I Mondiali di calcio 2026, giocati in Stati Uniti, Canada e Messico, e vinti dalla Spagna in finale sull’Argentina, hanno influenzato anche la sessione del calciomercato estivo, come sottolinea la Fifa nel nuovo Rapporto sui trasferimenti internazionali relativo alla finestra di mercato compresa tra il 1° giugno e il 2 settembre 2026. La Fifa ha evidenziato come la Coppa del Mondo 2026 abbia avuto un impatto significativo sulle dinamiche del mercato calcistico globale, ma sottolinea i nuovi record sia nel calcio maschile sia in quello femminile. Del resto la massima competizione calcistica internazionale si conferma una vetrina decisiva per le carriere dei calciatori. Secondo i dati Fifa, 267 giocatori provenienti da 47 Paesi e protagonisti del Mondiale 2026 hanno cambiato club durante la sessione estiva, generando operazioni per un valore complessivo superiore a 3,3 miliardi di dollari. Le prestazioni offerte durante il torneo hanno favorito sia il trasferimento di giovani talenti affermatisi sulla scena mondiale, sia quello di campioni già affermati che hanno ulteriormente consolidato il proprio valore di mercato.

La sessione estiva 2026 verrà ricordata come una delle più importanti nella storia del calcio maschile. Secondo il rapporto Fifa, i club hanno investito complessivamente 9,89 miliardi di dollari nei trasferimenti internazionali, il valore più elevato mai registrato. Anche il numero delle operazioni ha raggiunto livelli record, con oltre 12.500 trasferimenti internazionali conclusi a livello globale. L’Inghilterra si conferma il mercato più ricco, con una spesa totale di 3,02 miliardi di dollari. Alle sue spalle si trovano: Italia: 1,1 miliardi di dollari, Spagna: 940 milioni, Germania: 904 milioni e Francia: 641 milioni. I club inglesi risultano inoltre quelli che hanno effettuato il maggior numero di acquisti internazionali, davanti a Spagna e Portogallo. Dal punto di vista delle entrate, la leadership spetta invece alla Francia, che ha incassato complessivamente 1,7 miliardi di dollari dai trasferimenti. Seguono Inghilterra: 1,43 miliardi, Germania: 1,02 miliardi, Spagna: 773 milioni, Portogallo: 642 milioni.

Il calcio femminile professionistico inoltre prosegue il suo percorso di espansione, registrando numeri record sia per volume di trasferimenti sia per investimenti economici. Nel periodo considerato sono stati completati 1.406 trasferimenti internazionali, il dato più alto mai registrato e superiore del 19,2% rispetto al precedente primato. Anche sul fronte economico è stato segnato un nuovo record: i club hanno investito complessivamente 28,6 milioni di dollari, oltre il doppio rispetto alla sessione estiva del 2025.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)