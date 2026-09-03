Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

US Open, oggi Musetti-Sweeny – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo agli US Open 2026. Oggi, giovedì 3 settembre, il tennista azzurro sfida l’australiano Dane Sweeny – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam americano, l’ultimo della stagione. Musetti arriva al match dopo aver battuto all’esordio il britannico Fery, superato in tre set, mentre Sweeny ha superato Moutet. 

 

In caso di passaggio del turno per Musetti ci sarebbe il vincente della sfida tra Darderi e Svrcina.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Giulia Cecchettin, legale di Turetta: “Perizia psichiatrica può essere utile, valuteremo”

22 Novembre 2023

F1, Hamilton e il ‘nuovo capitolo’ con la Ferrari

23 Febbraio 2024

Tor San Lorenzo, vasto incendio in un campo: intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile (FOTO)

5 Agosto 2017

Elezioni Ungheria, vince Magyar “Orban si è congratulato per la nostra vittoria”

12 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno